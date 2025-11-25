6 funções da máquina de lavar que a maioria das pessoas não sabe para que servem, segundo técnicos

Um equipamento popular guarda segredos que explicam por que alguns resultados nunca ficam perfeitos

Magno Oliver - 25 de novembro de 2025

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Cecylia22)

A máquina de lavar é um dos eletrodomésticos mais usados nos lares brasileiros, mas, segundo técnicos especializados, grande parte das pessoas utiliza apenas as funções básicas.

Muitos recursos, criados para otimizar tempo, economizar energia e prolongar a vida útil das roupas, passam despercebidos. O resultado é um equipamento subutilizado e roupas que poderiam ficar ainda mais bem cuidadas.

6 funções da máquina de lavar que a maioria das pessoas não sabe para que servem, segundo técnicos

1. Função Adiar lavagem

Essa função permite programar a lavagem para um outro horário que desejar. Assim, é possível colocar a máquina para funcionar no horário mais conveniente para a rotina.

2. “Enxágue Extra” ou “Enxágue Turbo”

Apesar de muito útil, é raramente acionado. O recurso remove mais profundamente resíduos de sabão, amaciante e sujeira microfina, sendo essencial para quem tem pele sensível ou alergias.

3. Ciclo para “Roupas Esportivas”

Alguns modelos oferecem um ciclo próprio para tecidos de tecnologia dry-fit. Ele controla temperatura e atrito, evitando danos no material e prolongando a elasticidade das peças.

4. “Pré-Lavagem” Automática

Poucos ativam esse ciclo, que foi criado para roupas muito sujas, evitando que a sujeira pesada vá para o ciclo principal. Ele ajuda a economizar sabão e melhora o resultado final. Dá uma pré-higienizada nas suas peças.

5. Função Lavagem com Esterilização

Uma função muito útil para roupas de bebês, ela ajuda a remover bactérias e pequenas sujeiras que se alojam nos tecidos e nas fibras das peças. As máquinas que têm essa tecnologia contam com partículas de prata que ajudam a remover os micro-organismos das peças.

6. “Limpeza do Cesto”

É uma das funções mais negligenciadas. O ciclo faz uma higienização interna profunda, removendo fungos, resíduos e mau cheiro. O ideal, segundo os técnicos em refrigeração, é usar uma vez por mês após uma lavagem prolongada.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!