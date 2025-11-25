Descubra por que muitos motoristas estão colocando papel higiênico no para-brisa

Um hábito curioso vem chamando atenção nas ruas — e a explicação é muito mais útil do que parece

Isabella Valverde - 25 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Quem tem o costume de dirigir nas primeiras horas da manhã já percebeu um detalhe intrigante: cada vez mais motoristas estão colocando rolo de papel higiênico apoiado no para-brisa.

Embora pareça estranho à primeira vista, o truque tem uma função prática e vem se tornando comum entre condutores que buscam soluções simples para o dia a dia.

A tática aproveita a capacidade do papel de absorver umidade, ajudando a evitar que o vidro interno embace com facilidade.

Em dias frios, úmidos ou chuvosos, a condensação costuma se formar rapidamente no para-brisa, reduzindo a visibilidade e comprometendo a segurança. É aí que o papel entra em ação.

Como o truque funciona

O papel higiênico, assim como outros materiais porosos, ajuda a absorver parte da umidade presente no interior do carro, diminuindo o contraste entre temperatura interna e externa — principal causa do embaçamento.

Motoristas colocam o rolo próximo ao painel, de preferência em contato com superfícies onde a umidade costuma se concentrar.

Ao absorver pequenas partículas de água no ar, o truque reduz o tempo que o motorista precisa para desembaçar o vidro, evitando aquela rotina de ligar o ar-condicionado, abrir janelas ou utilizar panos improvisados.

Por que tanta gente adotou o método

Além de ser extremamente barato, o papel higiênico é fácil de carregar, substituir e descartar. Muitos motoristas relatam que o método:

– Diminui o embaçamento logo ao ligar o carro;

– Evita limpar o vidro com a mão ou com panos que deixam marcas;

– Funciona bem em dias de garoa ou nevoeiro;

– Ajuda quem não quer depender do ar quente ou frio do veículo.

Em veículos mais antigos, onde o sistema de ventilação já não é tão eficiente, a solução caseira se tornou ainda mais popular.

Existe alguma desvantagem?

Especialistas em manutenção automotiva apontam que o truque não substitui o uso adequado do ar-condicionado e do desembaçador, que são as formas mais eficientes de regular a umidade interna. Além disso, o rolo precisa ser trocado com frequência — principalmente após dias muito úmidos.

Ainda assim, como ferramenta auxiliar, o método é inofensivo e pode ajudar bastante em situações rápidas.

Outras alternativas simples

Motoristas experientes também recomendam opções como:

– Saquinhos de sílica gel;

– Panos de microfibra secos deixados no console;

– Sprays antiembaçantes;

– Carvão vegetal dentro de recipientes ventilados.

Todos esses itens ajudam a controlar a umidade, mas nenhum é tão prático e acessível quanto o famoso rolo de papel higiênico.

