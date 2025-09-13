6 utilidades do rolo de papel higiênico que a maioria das pessoas não sabiam da existência
Com um pouco de criatividade, é possível transformar esse objeto simples em soluções práticas para organizar, decorar e até economizar dentro de casa
O papel higiênico é um item indispensável no dia a dia.
No entanto, além do uso tradicional, o rolo pode ter outras funções surpreendentes que muita gente nunca imaginou. C
Com um pouco de criatividade, é possível transformar esse objeto simples em soluções práticas para organizar, decorar e até economizar dentro de casa.
6 utilidades do rolo de papel higiênico que a maioria das pessoas não sabiam da existência
1. Organizador de cabos
Quem nunca se irritou com cabos enrolados pela casa? O rolo de papel higiênico pode ser usado para guardá-los de forma prática. Basta enrolar os fios e colocar dentro do tubo, evitando bagunça e prolongando a vida útil dos cabos.
2. Porta-lápis ou canetas
Com uma leve customização, o rolo vira um ótimo porta-lápis. Você pode decorar com papel colorido, tinta ou adesivos e deixar sua mesa de estudos ou trabalho mais organizada e estilosa.
3. Sementeira para plantas
O papel higiênico também pode ajudar no cultivo de plantas. O tubo de papelão serve como recipiente biodegradável para germinar sementes, facilitando o plantio e evitando desperdício.
4. Organizador de gavetas
Dentro das gavetas, o rolo cortado em partes menores pode ser utilizado para separar objetos pequenos, como acessórios, bijuterias ou até parafusos. Assim, tudo fica mais visível e fácil de encontrar.
Leia também
- Gás do Povo: quase 400 mil famílias de Goiás terão direito a botijão gratuito; veja como vai funcionar o programa
- Receita de carne recheada com muçarela na Air fryer que vai te deixar com água na boca
- A fruta que previne o infarto e oferece proteção aos vasos do coração
- Passo a passo para fazer pré-cadastro no Construindo Sonhos, programa que vai garantir moradias em Anápolis
5. Brinquedos e artesanato
Para quem tem crianças em casa, o rolo é excelente para criar brinquedos educativos e artesanato. Ele pode se transformar em binóculos, carrinhos, fantoches e muitas outras ideias criativas para momentos de diversão.
6. Porta-embalagens de sacolas
Sabe aquelas sacolas plásticas que ficam soltas e espalhadas? Com um rolo de papel higiênico, você pode organizá-las dentro do tubo. Isso economiza espaço e deixa tudo à mão quando for necessário reutilizá-las.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!