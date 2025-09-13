6 utilidades do rolo de papel higiênico que a maioria das pessoas não sabiam da existência

Pedro Ribeiro - 13 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Pexels)

O papel higiênico é um item indispensável no dia a dia.

No entanto, além do uso tradicional, o rolo pode ter outras funções surpreendentes que muita gente nunca imaginou. C

Com um pouco de criatividade, é possível transformar esse objeto simples em soluções práticas para organizar, decorar e até economizar dentro de casa.

6 utilidades do rolo de papel higiênico que a maioria das pessoas não sabiam da existência

1. Organizador de cabos

Quem nunca se irritou com cabos enrolados pela casa? O rolo de papel higiênico pode ser usado para guardá-los de forma prática. Basta enrolar os fios e colocar dentro do tubo, evitando bagunça e prolongando a vida útil dos cabos.

2. Porta-lápis ou canetas

Com uma leve customização, o rolo vira um ótimo porta-lápis. Você pode decorar com papel colorido, tinta ou adesivos e deixar sua mesa de estudos ou trabalho mais organizada e estilosa.

3. Sementeira para plantas

O papel higiênico também pode ajudar no cultivo de plantas. O tubo de papelão serve como recipiente biodegradável para germinar sementes, facilitando o plantio e evitando desperdício.

4. Organizador de gavetas

Dentro das gavetas, o rolo cortado em partes menores pode ser utilizado para separar objetos pequenos, como acessórios, bijuterias ou até parafusos. Assim, tudo fica mais visível e fácil de encontrar.

5. Brinquedos e artesanato

Para quem tem crianças em casa, o rolo é excelente para criar brinquedos educativos e artesanato. Ele pode se transformar em binóculos, carrinhos, fantoches e muitas outras ideias criativas para momentos de diversão.

6. Porta-embalagens de sacolas

Sabe aquelas sacolas plásticas que ficam soltas e espalhadas? Com um rolo de papel higiênico, você pode organizá-las dentro do tubo. Isso economiza espaço e deixa tudo à mão quando for necessário reutilizá-las.

