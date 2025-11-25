Goiás pode ter tempestades de 35 mm com queda de raios e granizo; veja previsão do tempo

Avanço de frente fria pela região influenciará condições de tempo no Estado

Gabriella Pinheiro - 25 de novembro de 2025

Chuvas poderão ser acompanhadas de ventos fortes e raios (Foto: Isabella Valverde/Portal 6)

O cenário meteorológico previsto para quarta-feira (26) indica tempestades entre 20 mm/h e 35 mm/h, acompanhadas de raios e granizo em Goiás, conforme o prognóstico do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Ao longo do dia, haverá sol com variação de nebulosidade. O avanço de uma frente fria pela região Sudeste do Brasil continuará influenciando as condições do tempo no Estado, provocando pancadas de chuva e rajadas de vento acima de 50 km/h.

O Oeste, Norte e Leste devem ser as regiões mais impactadas, com previsão de 35 mm, seguidas pelo Centro, com 30 mm. Já o Sudoeste deve registrar 18 mm, enquanto o Sul deve ter 15 mm.

Em relação aos índices pluviométricos, Goianésia pode registrar 25 mm — enquanto Ceres e Campinorte devem ter 20 mm.

Em Flores de Goiás e Montes Claros, a previsão é de 18 mm. Já Porangatu, Cocalzinho e Piracanjuba despontam com expectativa de 15 mm — cenário semelhante ao de Formosa e Araguapaz, que devem receber 12 mm.

Goiânia, Anápolis, Jataí, Rio Verde, Luziânia, Cristalina, Iporá, Aruanã, Caiapônia, São João da Paraúna, Firminópolis, Palminópolis e Bom Jardim de Goiás podem registrar índices de 10 mm.

Palmeiras de Goiás, Doverlândia, Morrinhos e Três Ranchos têm expectativa de 09 mm. Por fim, Catalão, Mineiros, Goiandira, Ipameri, Santa Helena, Davinópolis e Rubiataba devem ter 8 mm.

