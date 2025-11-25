Motorista fica preso às ferragens após bater em poste e causar destruição em Aparecida de Goiânia
Condutor do veículo, de 24 anos, foi encontrado por socorristas inconsciente dentro do veículo
Um grave acidente deixou um motorista, de 24 anos, preso nas ferragens na noite de segunda-feira (24), em Aparecida de Goiânia.
Informações preliminares apontam que o carro que ele conduzia perdeu o controle quando passava pela Avenida Igualdade, localizada no Setor Garavelo.
Assim, ele atingiu um poste de energia e depois colidiu na traseira de outro veículo que trafegava pela via.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor foi encontrado dentro do automóvel preso pelas pernas, inconsciente no primeiro momento, mas respirando.
A equipe de resgate realizou o atendimento emergencial e precisou trabalhar para removê-lo das ferragens.
Após recobrar a consciência, o motorista passou a reclamar de dores na cabeça, no tórax, no abdômen e, posteriormente, na perna esquerda. Ele foi encaminhado à UPA do Jardim Buriti Sereno.
O impacto destruiu parte da estrutura do carro, que sofreu danos na lateral, teto, portas, capô, para-brisa e para-choques. O outro carro atingido, um Honda Fit, teve danos na traseira, mas seu condutor não se feriu.
De acordo com a Polícia Militar, o motorista que provocou o acidente se recusou a realizar o teste do bafômetro.
O caso foi registrado em uma delegacia de Polícia Civil (PC) e deve ser investigado pelas autoridades competentes.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!