Motorista fica preso às ferragens após bater em poste e causar destruição em Aparecida de Goiânia

Condutor do veículo, de 24 anos, foi encontrado por socorristas inconsciente dentro do veículo

Da Redação - 25 de novembro de 2025

Veículo sofreu diversas avarias após colidir contra poste em Aparecida de Goiânia (Foto: Reprodução)

Um grave acidente deixou um motorista, de 24 anos, preso nas ferragens na noite de segunda-feira (24), em Aparecida de Goiânia.

Informações preliminares apontam que o carro que ele conduzia perdeu o controle quando passava pela Avenida Igualdade, localizada no Setor Garavelo.

Assim, ele atingiu um poste de energia e depois colidiu na traseira de outro veículo que trafegava pela via.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor foi encontrado dentro do automóvel preso pelas pernas, inconsciente no primeiro momento, mas respirando.

A equipe de resgate realizou o atendimento emergencial e precisou trabalhar para removê-lo das ferragens.

Após recobrar a consciência, o motorista passou a reclamar de dores na cabeça, no tórax, no abdômen e, posteriormente, na perna esquerda. Ele foi encaminhado à UPA do Jardim Buriti Sereno.

O impacto destruiu parte da estrutura do carro, que sofreu danos na lateral, teto, portas, capô, para-brisa e para-choques. O outro carro atingido, um Honda Fit, teve danos na traseira, mas seu condutor não se feriu.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista que provocou o acidente se recusou a realizar o teste do bafômetro.

O caso foi registrado em uma delegacia de Polícia Civil (PC) e deve ser investigado pelas autoridades competentes.

