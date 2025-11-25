Professora do IFG Anápolis é finalista em prêmio nacional de literatura e garante: “cultura goiana valorizada”

"Sob o Céu do Cerrado" carrega o estilo de vida anapolino junto às tradições históricas de Jaraguá, agora sob os holofotes

Natália Sezil - 25 de novembro de 2025

Professora do IFG, Kamylla Pereira Borges é autora de “Sob o Céu do Cerrado”, que concorre a prêmio nacional de literatura. (Foto: Arquivo pessoal)

A complexidade do amor adulto, o estilo de vida de Anápolis e as tradições culturais de Jaraguá: todos esses elementos se misturam no romance “Sob o Céu do Cerrado”, que já conquistou o pódio e agora compete pela medalha de ouro em um prêmio nacional de literatura.

Escrito por Kamylla Pereira Borges, professora do Instituto Federal de Goiás (IFG) que viu na obra a chance de “se reconstruir a partir da criatividade”, o livro já é finalista na categoria “romance não publicado” da competição.

O que resta agora é saber em que posição o trabalho ficou. Ao Portal 6, Kamylla garantiu: “não é a minha história, mas [os elementos locais] não são mera coincidência”. Ela conta que nasceu em Jaraguá, começou a trabalhar em Anápolis em 2017 e se mudou em 2019.

Por isso, o livro é todo ambientado nesse cenário. A proposta combinou bem com a ideia da premiação. A professora explica: “esse prêmio é diferente porque valoriza a inserção cultural e a relação da escrita com a cultura do Brasil”.

Primeira obra literária escrita por Kamylla, o livro ficou pronto em apenas dois meses, o que ela reconhece ser fora dos padrões, mas justifica por uma série de fatores. “Escrevi em um transbordamento”, descreve, porque “vivi um momento de transformação este ano”.

Após fazer uma cirurgia, a profissional se viu “presa” em casa durante um longo período de repouso. A crise existencial logo apareceu, e ela precisou buscar a criatividade para se reinventar.

Além disso, a escrita rápida foi incentivada pelo prazo do próprio prêmio. Com tempo para escrever apenas aos fins de semana (ou quando surgia uma oportunidade em meio à rotina cheia do trabalho), a goiana só conseguiu fazer a última revisão no dia final de inscrições.

Inscrito, o romance conquistou os jurados. Foi declarado semifinalista no dia 31 de outubro, selecionado entre as 10 melhores obras. Entrou para os três finalistas no dia 22 de novembro. Agora, as expectativas são altas.

A cerimônia de premiação acontece em 14 de dezembro, em São Paulo. Kamylla já comprou as passagens e adianta: “estou com esperança de ganhar, lógico. Mas mesmo não ficando em primeiro lugar, já é uma grande vitória. Já estou no pódio, então é a cultura goiana sendo valorizada”.

Enquanto isso, a escritora se prepara para escolher a editora por onde publicará “Sob o Céu do Cerrado”. A previsão é de que isso aconteça em 2026.

