Juiz de Anápolis lança livro que transforma mensagens de fé e esperança em inspiração para a vida real

Projeto nasceu nas redes sociais, virou obra física e terá toda a renda destinada a ações voltadas a projetos sociais, como crianças em situação de vulnerabilidade

Natália Sezil - 13 de novembro de 2025

Juiz Pedro Paulo Oliveira escreveu livro “Você não está aqui por acaso”. (Foto: Arquivo pessoal)

Em meio a audiências, reuniões e tempo com a família, o juiz de Direito Pedro Paulo Oliveira usa parte do tempo livre, todos os dias, para compartilhar mensagens de lealdade, gratidão e perdão nas redes sociais. Agora, o magistrado de Anápolis transformou as palavras em livro.

“Você não está aqui por acaso” já foi concluído e será lançado no dia 24 de novembro. O evento acontece das 19h às 21h no Radisson Hotel, no bairro Jundiaí.

O trabalho é fruto de 12 meses de dedicação, e nasceu justamente dos pensamentos publicados online. Pedro Paulo detalhou ao Portal 6 como a vontade de “condensar essas palavras em um livro” surgiu a partir de feedbacks.

“Pessoas que eu não conheço entravam em contato comigo via direct, do Instagram e de outras redes sociais, dizendo que aquela palavra tinha mudado a vida delas, que tinha feito a diferença”, contou.

Apesar do nome, ele explica que a obra não tem cunho religioso. “É para marcar. Para a pessoa poder ter um relacionamento entre ser humano e Deus, e entre seres humanos”.

Com isso em mente, o juiz dedicou os tempos livres no começo da manhã e no final da noite “para que todos pudessem ter a oportunidade de ler”. Ele conta que a experiência foi prazerosa.

“Eu escrevia entendendo que quem ler vai ter a chance de ter uma conexão mais íntima com Deus, com o próximo, a família, os amigos”.

Quanto ao lançamento, as expectativas são as melhores. Todo o lucro será destinado a causas sociais, especialmente para crianças carentes, principalmente no Loteamento Residencial Victor Braga e região. Isso porque Pedro Paulo considera que “esse aspecto social é o primordial desse livro”.

