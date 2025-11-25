Rio Vermelho Atacadista se prepara para a Black Friday com ofertas especiais nas duas unidades

Reconhecida pela variedade de produtos e preços competitivos, a rede promete condições diferenciadas neste evento

Gabriella Licia - 25 de novembro de 2025

Caixas do Rio Vermelho Atacadista. (Foto: Divulgação)

Com a aproximação da Black Friday, o Rio Vermelho Atacadista anuncia uma série de ações promocionais que devem movimentar suas duas unidades, localizadas no Parque das Nações (antiga Pecuária) e na Avenida Universitária.

Reconhecida pela variedade de produtos, preços competitivos e estrutura voltada tanto para consumidores finais quanto para comerciantes que compram em grande volume, a rede promete condições diferenciadas durante todo o período de ofertas.

Segundo a direção do atacadista, a expectativa é de grande fluxo nas lojas, impulsionado não apenas pelos descontos, mas também pela praticidade oferecida aos clientes.

Um dos destaques é o aplicativo oficial do Rio Vermelho, que disponibiliza cupons exclusivos e o acesso ao Clube de Vantagens, programa que reúne benefícios adicionais para quem busca economizar ainda mais. Outro recurso muito utilizado é o Poupômetro, ferramenta que permite acompanhar, em tempo real, o total economizado nas compras.

Além das promoções especiais, o Rio Vermelho reforça que os setores de hortifruti, padaria e produtos destinados a comerciantes estarão abastecidos para atender à alta demanda típica do período. A rede também oferece estacionamento amplo e gratuito, facilitando o acesso e garantindo maior comodidade durante as compras.

Com foco em variedade, economia e experiência do cliente, o Rio Vermelho Atacadista se consolida como uma das principais opções para quem busca aproveitar a Black Friday com segurança e vantagens reais. As ofertas estarão disponíveis simultaneamente nas duas unidades.