6 símbolos que atraem sorte e riqueza para sua casa, segundo o Feng Shui

Práticas milenares sugerem elementos decorativos capazes de ativar prosperidade, amor e energia positiva nos ambientes

Magno Oliver - 26 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Tiana)

O Feng Shui, tradição chinesa dedicada a equilibrar as energias dos ambientes, ensina que alguns símbolos espalhados pela casa podem reforçar a prosperidade, abrir caminhos e ainda fortalecer áreas como saúde e relacionamentos.

De acordo com especialistas, essas representações funcionam como mensageiros de boas oportunidades quando aplicadas à decoração.

A consultora Nancy SantoPietro, autora de Feng Shui – Harmonia dos Espaços, explica que os chineses utilizam esses símbolos há séculos para atrair sorte e bons presságios.

Quadros, panôs, tecidos estampados e objetos decorativos são formas recomendadas para incorporá-los de maneira eficaz em casa.

A seguir, veja seis símbolos considerados poderosos pelo Feng Shui:

1 – Peixes

Em diversas culturas, os peixes representam fertilidade e abundância. No Feng Shui, eles também sinalizam conquistas e êxito em projetos pessoais e profissionais.

Quadros ou esculturas de peixes podem ser colocados próximos à porta de entrada, atraindo prosperidade logo no primeiro contato com a casa.

2 – Ondas

As ondas simbolizam movimento, vitalidade e fluidez. Para o Feng Shui, imagens de água ondulante são um convite à prosperidade e às bênçãos espirituais.

Quadros com esse tema ajudam a estimular força, determinação e foco na realização de metas.

3 – Objetos dourados

O dourado está ligado ao brilho, à riqueza e às conquistas materiais. Para reforçar essa energia, vale adicionar peças nesse tom — como luminárias, porta-retratos, caixas decorativas e suportes — especialmente na área oposta à porta de entrada, ponto estratégico para ativar a prosperidade no lar.

4 – Flores

As flores são associadas à prosperidade e ao fortalecimento dos laços afetivos. No quarto do casal, estampas florais em papéis de parede, roupas de cama ou almofadas ajudam a nutrir o romance. Tons rosados ou detalhes em vermelho intensificam essa vibração.

5 – Moedas chinesas antigas

Consideradas um clássico do Feng Shui, as moedas chinesas antigas simbolizam a união entre céu e terra e carregam a energia da riqueza. Costumam ser vendidas em lojas místicas e podem ser penduradas com fitas ou cordões vermelhos, especialmente no home office, para atrair prosperidade financeira.

6 – Frutas

Frutas frescas são representações tradicionais de fartura, vitalidade e saúde. Imagens de frutas em quadros, toalhas de mesa ou louças ajudam a ativar a energia da abundância, principalmente na sala de jantar, área ligada à nutrição física e simbólica da família.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!