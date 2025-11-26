Apartamento construído há 600 anos morador conta facilidades que muitos imóveis de hoje gostariam de ter

Entre surpresas e descobertas, diferentes ambientes mostram que o tempo não apaga tudo facilmente

Magno Oliver - 26 de novembro de 2025

(Foto: Instagram/@thaybellotto/Reprodução)

Morando em um prédio que atravessou seis séculos de construção e existência, uma família brasileira em Mantova, no norte da Itália, chamou atenção nas redes ao mostrar como um imóvel medieval pode surpreender pela funcionalidade.

A mãe, Thay Bellotto, compartilhou no Instagram detalhes curiosos da residência, que unem história, praticidade e alguns desafios inesperados do cotidiano europeu.

O apartamento, com cerca de 100 m², faz parte de uma construção do século XV e mantém características que revelam a passagem do tempo.

No subsolo, a tradicional “cantina” italiana funciona como depósito individual, um recurso simples, mas valioso. O aluguel mensal chega a € 600 (aproximadamente R$ 3.470), com condomínio de apenas € 33 (cerca de R$ 190).

Logo na chegada, uma peculiaridade impressiona: o elevador externo só opera enquanto o botão permanece pressionado, sistema comum em prédios antigos. Já a porta de entrada, espessa e com fechamento automático, exige atenção redobrada. Na Itália, esquecer a chave significa depender dos bombeiros, já que a tranca se fecha sozinha.

Dentro de casa, detalhes estruturais mantidos ao longo dos séculos despertam curiosidade. Um vão na parede da sala, cuja função original é desconhecida, pode ter sido uma janela, um pequeno altar ou parte de uma estrutura removida. Perto do sofá, outro recorte lembra restos de uma antiga lareira.

A iluminação natural, proporcionada por amplas janelas e pé-direito alto, é um dos pontos preferidos da família. Thay comenta que a claridade contrasta com experiências anteriores, como quando morou em uma quitinete escura em Dublin.

Entre vigas de madeira expostas, lustres antigos e mobiliário clássico já presente no imóvel, a família optou por combinar peças históricas com itens modernos.

Até o corredor da lavanderia guarda um toque curioso: um armário tão profundo que, segundo Thay, o irmão chegou a brincar que poderia dormir lá dentro. Uma rotina cercada de história e cheia de funcionalidades que muitos apartamentos atuais não conseguem entregar.

