Comunicado para quem recebe Bolsa Família e tem o CPF final 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0

Comunicado para quem recebe Bolsa Família

Gabriel Yuri Souto - 21 de novembro de 2025

(Foto: Rafael Lampert Zart / ASCOM / MDSA / Agência Brasil)

Beneficiários do Bolsa Família e de outros programas sociais precisarão ficar atentos ao novo prazo para cadastrar a biometria e emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN).

O Governo Federal definiu que esse grupo terá até 1º de maio de 2026 para fazer o registro biométrico, que será a base para o novo cadastro dos benefícios.

O anúncio foi feito pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, que reforçou que a biometria será usada para combater fraudes em programas sociais.

Segundo ela, a Carteira de Identidade Nacional é considerada muito mais segura que os documentos tradicionais e vai unificar informações em uma base nacional.

De forma geral, todos os brasileiros têm até 2032 para trocar o documento pela nova identidade.

No caso de quem recebe benefícios sociais, porém, o prazo é mais curto. Atualmente, todos os estados já emitem a CIN e a primeira via é gratuita.

Quem precisa da biometria antes

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos destacou que a exigência da biometria muda conforme o tipo de benefício.

Para o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a Previdência Social, a biometria passa a ser necessária já a partir de 21 de novembro de 2025, para novos pedidos e renovações.

A ideia inicial era exigir a biometria de todos os beneficiários na mesma data. A ministra explicou que o prazo foi ampliado para alguns programas, como o Bolsa Família, para evitar que famílias fiquem sem receber por falta de cadastro.

O prazo até 1º de maio de 2026 vale para quem recebe:

Salário-maternidade;

Benefício por incapacidade temporária;

Pensão por morte;

Seguro-desemprego;

Abono salarial;

Bolsa Família.

Calendário da biometria obrigatória

21 de novembro de 2025: quem solicitar novos benefícios ou renovar benefícios existentes precisará ter algum tipo de cadastro biométrico.

Ficam de fora, até 1º de maio de 2026, o salário-maternidade, o benefício por incapacidade temporária, a pensão por morte, o seguro-desemprego, o abono salarial e o Bolsa Família.

1º de maio de 2026: quem já tem biometria em alguma base continua usando esse cadastro normalmente para novos pedidos e renovações. Quem não tiver biometria e for pedir um benefício a partir dessa data precisará da Carteira de Identidade Nacional.

1º de janeiro de 2027: a partir dessa data, todos os beneficiários precisarão ter biometria para renovar ou obter novos benefícios. Caso o cidadão chegue ao momento da renovação sem qualquer documento com biometria, será avisado e terá de emitir a CIN.

1º de janeiro de 2028: a partir desse marco, a Carteira de Identidade Nacional passa a ser obrigatória para qualquer pessoa que queira pedir um novo benefício ou renovar um benefício já existente.

Governo promete avisar beneficiários

O Governo Federal afirma que fará uma busca ativa para localizar beneficiários que ainda não cadastraram a biometria.

A orientação é que as pessoas sejam avisadas com antecedência, em processo semelhante ao usado para comunicar participantes do Exame Nacional do Ensino Médio.

De forma transitória, poderão ser usadas outras bases oficiais que já possuam biometria, como a Carteira Nacional de Habilitação e o título de eleitor administrado pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Como 2026 será ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral fará coletas de biometria apenas até 1º de maio.

Quem recebe Bolsa Família ou outro benefício social deve acompanhar os avisos oficiais e se organizar para emitir a Carteira de Identidade Nacional dentro do prazo, para não correr risco de ter o pagamento afetado no futuro.

