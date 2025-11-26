Casas construídas a 30 metros do chão cabem até 12 pessoas e são conhecidas por espantar todos os espíritos ruins
Uma construção improvável guarda segredos que atravessam gerações em silêncio impressionante
No coração da floresta tropical de Papua, no sudeste da Indonésia, vive a comunidade Korowai, considerada um dos povos mais isolados e enigmáticos do planeta.
Isso porque sua fama internacional surgiu nos anos 1970, quando pesquisadores descobriram suas impressionantes casas construídas no topo das árvores, a cerca de 30 metros do chão.
Muito mais do que simples moradias, essas estruturas são símbolos de espiritualidade, proteção e status dentro do clã.
A construção das casas segue técnicas tradicionais transmitidas por gerações. Galhos firmes, troncos vivos e postes de madeira formam a base suspensa, o piso é feito com folhas e galhos de palmeira-sagu, já paredes e teto são montados com palha e folhas da floresta.
Toda a estrutura é amarrada com rattan, uma fibra natural extremamente resistente. Escadas entalhadas em troncos, que balançam a cada passo, servem como acesso e também como alerta para visitantes inesperados. Em média, até 12 pessoas podem habitar uma única casa.
A altitude das moradias tem razões profundas. Para os Korowai, viver acima do solo significa estar protegido de espíritos ruins, uma crença que guia grande parte de seus rituais.
Além disso, a altura os mantém longe de enchentes, insetos, serpentes e predadores maiores. Há também um elemento social: quanto mais alta a casa, maior o prestígio do construtor e sua força dentro da comunidade.
Autossuficientes, os Korowai vivem da caça, pesca e coleta, mantendo forte vínculo com a floresta. Consumem palmeira-sagu, peixes, bananas e javalis, além de preservarem ritos de casamento e espiritualidade centrados na crença na reencarnação.
Embora o contato com o mundo exterior ainda seja limitado, especialistas acreditam que parte da nova geração deve buscar, nos próximos anos, aproximação com vilarejos e regiões urbanas, um sinal de que a vida suspensa pode ganhar novos significados no futuro.
Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!