Goiás e Stranger Things? Postagem oficial mostra como seria se o mundo invertido fosse por aqui

Internautas entraram no espírito da brincadeira e elogiaram a criatividade do "estagiário"

Davi Galvão - 26 de novembro de 2025

Ao que tudo indica, goianos podem ficar sossegados com relação ao Mundo Invertido de Stranger Things. (Foto: Chat GPT)

Parece que a onda Stranger Things também entrou com força total no Governo de Goiás, que utilizou as redes sociais oficiais da instituição para não ficar de fora do hype.

Na publicação, feita na manhã desta quarta-feira (26), a proposta é de como seria se os elementos da série e da vida não tão pacata de Hawkins (cidade onde a série acontece) tomasse lugar no estado.

Com bom humor e exaltando as forças de segurança estaduais, o post sugere que o Mundo Invertido, que é uma espécie de dimensão paralela onde vivem os monstros do programa, não duraria um dia em Goiás, tamanho o preparo da polícia.

Além disso, brincando com os adolescentes de Stranger Things, que com muito tempo livre descobrem portais e instalações secretas do governo, em Goiás isso já não seria possível, já que teriam de estudar a maior parte do dia.

O post ainda sugere que, diferentemente de Hawkins, que sofre com constantes quedas de energia, o mesmo não aconteceria no estado.

Ainda, caso algum goiano eventualmente se machucasse em uma batalha contra o Demogorgon, nada precisaria temer, uma vez que a rede estadual de hospitais e policlínicas dariam conta do recado.

Nos comentários, os internautas pareceram entrar bem no espírito da brincadeira, tecendo elogios ao “estagiário” que teria orquestrado a publicação.

“Meu Deus , achei que nunca ia ver o Goiás Things”, brincou um.

“Nota 10 pro estagiário, tanto pela criatividade quanto por ter convencido a aprovarem a ideia”, disse outro.

