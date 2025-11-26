O que fazer quando um animal de estimação morre dentro de casa? Entenda como funciona em Anápolis

Tanto o descarte irregular quanto enterros improvisados em quintais e terrenos urbanos devem ser evitados

Seliane da SOS - 26 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Ivan Babydov)

Perder um animal é sempre um momento difícil para qualquer família. Mas, além da dor, muitas pessoas em Anápolis ainda têm dúvidas sobre como proceder quando o óbito acontece dentro de casa ou em uma propriedade particular. É importante lembrar que esse processo envolve regras sanitárias que precisam ser respeitadas.

De acordo com as normas municipais, a responsabilidade pela destinação correta do animal falecido é inteiramente do tutor. Isso significa que a Prefeitura não realiza o recolhimento nesses casos, nem pode custear ou executar o procedimento quando o animal é identificado.

A destinação adequada deve seguir os parâmetros sanitários vigentes, como cremação ou incineração, que podem ser feitas em clínicas veterinárias e serviços particulares habilitados. Tanto o descarte irregular quanto enterros improvisados em quintais e terrenos urbanos devem ser evitados, pois representam risco ao meio ambiente e à saúde pública.

A atuação do Município só ocorre em uma situação específica: quando o animal é encontrado morto em via pública e não há possibilidade de identificar o responsável. Nesses casos, a Prefeitura faz a remoção e a destinação correta para evitar prejuízos sanitários à cidade.

No caso de cavalos e animais de grande porte, a legislação é ainda mais clara. Conforme o Código de Posturas de Anápolis (Lei nº 112/1968, art. 290), é proibida a criação desses animais dentro do perímetro urbano. E mesmo quando ocorre o falecimento, a responsabilidade continua sendo do tutor, a Prefeitura só intervém se o animal estiver em via pública e sem identificação.

Em todas essas situações, a orientação é sempre buscar serviços adequados e manter a regularidade sanitária que protege toda a comunidade.

Por fim, é importante lembrar que cuidar de um animal é um compromisso que ultrapassa a convivência. O respeito deve permanecer até o último momento. Dar um destino digno ao seu companheiro é um gesto de amor, gratidão e responsabilidade, tanto legal quanto afetiva, por tudo o que ele representou dentro da família.