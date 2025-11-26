Receita de bolachinha caseira simples com sabor de casa de vó

Fácil de fazer e irresistivelmente afetiva, essa bolachinha resgata aquele gostinho clássico da infância

Isabella Valverde Isabella Valverde -
Receita de bolachinha caseira simples com sabor de casa de vó
(Foto: Ilustração/Captura de Tela/YouTube)

Poucas coisas despertam memórias tão vivas quanto uma fornada de bolachinhas caseiras. O cheiro que invade a cozinha, a massa dourando no forno e a mordida crocante por fora — mas macia por dentro — remetem imediatamente ao aconchego das receitas de família.

Essa versão, inspirada nos cadernos antigos das avós, é simples, prática e rende bastante. Ideal para acompanhar o café passado na hora, o leite quentinho ou até um lanche improvisado no meio do dia.

Ingredientes

Leia também

– 3 xícaras (chá) de farinha de trigo

– 1 xícara (chá) de açúcar

– 1 xícara (chá) de polvilho doce

– 1 pitada de sal

– 3 colheres (sopa) bem cheias de margarina

– 1 colher (chá) de sal amoníaco

– 1 colher (sopa) bem cheia de fermento em pó

– 150 ml de leite morno (acrescente até 50 ml a mais, se precisar)

– 3 ovos

Modo de preparo

– Em uma tigela grande, misture a farinha, o açúcar, o polvilho e o sal.

– Adicione a margarina e incorpore com as mãos até formar uma farofa úmida.

– À parte, dissolva o sal amoníaco e o fermento no leite morno.

– Despeje a mistura líquida nos ingredientes secos — a espuma que se forma é característica das receitas antigas.

– Acrescente os ovos e mexa até obter uma massa lisa e macia.

– Caso necessário, ajuste o ponto adicionando mais leite aos poucos. A massa deve soltar das mãos, mas continuar maleável.

– Abra com um rolo deixando cerca de 1 cm de espessura e corte nos formatos desejados.

– Distribua as bolachinhas em assadeira untada ou com papel-manteiga.

– Asse em forno preaquecido a 200 °C por 10 a 15 minutos, apenas até dourar levemente.

– Retire e deixe esfriar sobre uma grade ou papel-toalha.

O segredo da textura perfeita

O grande diferencial dessa receita está na dupla polvilho doce + sal amoníaco.

O polvilho garante leveza e aquela sensação aerada por dentro, enquanto o sal amoníaco — ingrediente clássico das cozinhas antigas — entrega o sabor nostálgico e a textura que derrete na boca.

Se não tiver o sal amoníaco, dá para substituir por um pouco mais de fermento, mas o resultado não reproduz exatamente o aroma tradicional.

Outro cuidado importante é o tempo no forno: retire assim que dourar nas bordas. É no resfriamento que a bolacha ganha sua crocância exterior e o interior macio.

Bolachinha com gosto de lembrança

Essa receita é daquelas que aquecem o coração. Cada fornada traz de volta momentos afetivos e o cheirinho de manteiga que costumava preencher a casa das avós.

Além de deliciosa, é perfeita para presentear: coloque em potes decorados ou saquinhos com laço e transforme a simplicidade em carinho.

Quem quiser inovar pode adicionar raspas de limão, baunilha ou até mergulhar parte das bolachinhas no chocolate. Mas a verdade é que a versão tradicional permanece insuperável — pura, macia e cheia de afeto.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!

Isabella Valverde

Isabella Valverde

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com passagens por veículos como a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo no estado. É editora do Portal 6 e especialista em SEO e mídias sociais, atuando na integração entre jornalismo de qualidade e estratégias digitais para ampliar o alcance e o engajamento das notícias.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias