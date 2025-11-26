Reta final de inscrições em processo seletivo de cidade goiana com vagas para todos os níveis de ensino

Oportunidades alcançam vários níveis de escolaridade, do fundamental incompleto ao superior

Paulo Roberto Belém - 26 de novembro de 2025

Terminam nesta quinta-feira (27), as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Itajá, visando captar profissionais para atuarem em diversas áreas do município do interior de Goiás, pagando remuneração de até R$ 3.600,61.

Ao todo, são 29 vagas, incluindo outras que compreendem a formação de cadastro de reserva, para profissionais de níveis fundamental incompleto, médio, técnico e superior de escolaridade.

O requisito principal é relacionado à exigência de os candidatos comprovarem o nível de escolaridade exigido para a função em que pretende atuar e atenda a outros requisitos estabelecidos no edital.

Inicialmente, há oportunidades para Motorista de Transporte Escolar (01), Motorista Nível I (01), Motorista Nível I – Secretaria Municipal de Saúde (01), Motorista Nível II (01), Motorista Nível II – Secretaria Municipal de Saúde (01) e Operador de Máquinas II (01).

Continuando, há chances para Auxiliar de Creche (04), Monitor de Menores (04) e Técnico em Enfermagem (04) e Enfermeiro (01).

Finalizando as vagas, tem as destinadas à docência: Professor de Educação Física (01), Professor de Letras/Inglês (01), Professor Pedagogo (06), Professor Pedagogo – Povoado da Olaria da Fumaça – Zona Rural (02).

Nesta reta final, os interessados poderão se inscrever pelo site da Ganzaroli Assessoria, Consultoria e Concursos, clicando aqui.

A seleção dos candidatos será feita por meio de prova de títulos e entrevista e os aprovados, sendo contratados, deverão cumprir jornadas de 30 a 40 horas semanais.

Mais detalhes podem ser encontrados no edital, disponível neste link.

