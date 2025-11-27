6 hábitos que ajudam a “limpar” as artérias, segundo especialistas

Rotinas discretas mostram efeitos poderosos que podem transformar silenciosamente a saúde do seu coração

Magno Oliver - 27 de novembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Flávio Miranda Fisioterapia)

A saúde cardiovascular é influenciada diretamente pelos nossos hábitos. Segundo os cardiologistas e nutricionistas, algumas práticas simples podem ajudar a manter as artérias mais “limpas”, favorecendo um fluxo sanguíneo adequado e reduzindo o risco de doenças cardíacas.

Não se trata de uma limpeza literal, já que o corpo não funciona como um encanamento, mas de um conjunto de ações que reduzem inflamações, evitam o acúmulo de placas de gordura e fortalecem o sistema circulatório.

1. Consumir alimentos ricos em ômega-3

Peixes como salmão, sardinha e atum, além de sementes como linhaça e chia, ajudam a reduzir inflamações no organismo. O ômega-3 contribui para diminuir triglicerídeos e melhorar a elasticidade das artérias, favorecendo a circulação e reduzindo o risco de acúmulo de gordura nas paredes arteriais.

2. Praticar atividade física regularmente

Movimentar o corpo melhora o fluxo sanguíneo, fortalece o coração e aumenta o HDL, conhecido como “colesterol bom”. Exercícios aeróbicos como caminhada, corrida e ciclismo, ajudam a evitar o acúmulo de placas ateroscleróticas, mantendo as artérias mais saudáveis com o passar do tempo.

3. Reduzir o consumo de açúcar e ultraprocessados

Alimentos industrializados contribuem para inflamação e aumento do colesterol LDL, o “colesterol mau”. Ao reduzir açúcar, frituras, refrigerantes e produtos prontos, o organismo trabalha melhor e as artérias ficam menos expostas à formação de placas.

4. Priorizar alimentos ricos em fibras

Frutas, verduras, legumes, grãos integrais e leguminosas auxiliam na redução do colesterol e melhoram o trânsito intestinal, o que reflete diretamente na saúde cardiovascular. As fibras ajudam a eliminar excessos de gordura, reduzindo a chance de obstruções arteriais.

5. Dormir bem e manter rotina de descanso

O sono adequado regula hormônios importantes para o equilíbrio metabólico. A privação de sono está ligada ao aumento da pressão arterial, maior inflamação e descontrole do colesterol, fatores que prejudicam as artérias. A constância no descanso é tão importante quanto horas dormidas.

6. Evitar o tabagismo ativo e passivo

O cigarro danifica diretamente o revestimento interno das artérias, facilitando o acúmulo de placas. Abandonar o tabagismo (ou evitar ambientes com fumaça) melhora a oxigenação do sangue e reduz drasticamente riscos cardiovasculares.

