Hábitos comuns em pessoas com altas habilidades revelam sinais de inteligência que passam despercebidos

Esses traços surgem em pequenas atitudes do dia a dia, que passam batidas por quem não sabe o que observar

Pedro Ribeiro - 21 de novembro de 2025

A inteligência nem sempre aparece de maneira óbvia, e talvez por isso tanta gente tenha dificuldade para reconhecer sinais que revelam capacidades acima da média.

Muitas vezes, esses traços surgem em pequenas atitudes do dia a dia, que passam batidas por quem não sabe o que observar.

Porém, ao entender esses comportamentos, você começa a enxergar o tema com mais clareza — e talvez até se enxergue em alguns deles.

Como especialistas definem o que é ser um gênio

A ideia de genialidade muda de acordo com a época e com quem faz a avaliação.

Para Craig Wright, professor de Yale e estudioso das mentes mais brilhantes da história, um gênio é alguém com habilidades mentais extraordinárias e cuja contribuição transforma a sociedade.

Ele explica que notas altas e testes de QI são superestimados, já que a inteligência vai muito além disso.

Em sua pesquisa, Wright identificou hábitos comuns entre gênios e desfez mitos associados ao talento excepcional.

Foco extremo e dedicação contínua

Segundo Wright, a genialidade não surge de um momento mágico.

Ela nasce de anos de maturação intelectual, movida por uma dedicação intensa.

Pessoas com altas habilidades costumam mergulhar profundamente em um interesse específico, chegando a níveis capazes de parecer obsessivos.

Esse foco é o que sustenta avanços e descobertas.

Wright lembra também que tentar forçar alguém, especialmente uma criança, a ser o melhor em tudo é um erro.

Ele usa a fábula da raposa e do ouriço para explicar que algumas pessoas sabem muitas coisas diferentes, enquanto outras dominam profundamente um único assunto — e ambas as formas de inteligência são válidas.

Esse tipo de pensamento lateral permite que indivíduos combinem ideias aparentemente distantes e criem soluções únicas.

O hábito de roer unhas

Um comportamento que parece simples — roer as unhas — pode estar ligado a traços da inteligência.

Estudos mostram que a onicofagia tem relação com perfeccionismo, ansiedade e busca constante por excelência.

Esse perfeccionismo, segundo especialistas, está presente em muitas pessoas com altas habilidades intelectuais.

Além de aliviar tensão, roer unhas pode funcionar como uma forma de concentração e estímulo mental.

Embora não seja necessariamente um problema, o hábito também pode aparecer junto a outras condições, como TDAH e transtornos de ansiedade, exigindo atenção.

Preferência por trabalhar sozinho

Outro comportamento comum é a preferência por ambientes silenciosos e tarefas individuais.

Pesquisas, incluindo estudos do Instituto Karolinska, indicam que pessoas com inteligência elevada costumam ter maior sensibilidade sensorial.

Isso significa que barulho, luz forte e multidões geram sobrecarga, reduzindo o desempenho.

Por isso, trabalhar sozinhos costuma ser mais produtivo e confortável para esses indivíduos.

Falar sozinho como ferramenta mental

Falar sozinho é outro hábito frequentemente observado em pessoas com altas habilidades.

Einstein fazia isso com frequência, e pesquisas mostram que verbalizar pensamentos ajuda na memória, na percepção e na organização mental.

Quando dizemos algo em voz alta, ativamos áreas do cérebro que facilitam a resolução de tarefas e o acesso a informações.

Assim, esse comportamento, longe de ser estranho, pode ser um sinal de funcionamento cognitivo mais complexo.

