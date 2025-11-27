Cuidadora é presa sob suspeita de furtar mais de R$ 116 mil de casal de idosos em Itumbiara

Segundo Polícia Civil, filho e genra da prestadora de serviços também se beneficiaram com crime

Augusto Araújo - 27 de novembro de 2025

Imagem dos suspeitos foi divulgada para que novas vítimas pudessem ser identificadas. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) prendeu uma cuidadora e dois cúmplices em Itumbiara, sob a suspeita de furtar R$ 116 mil de um casal de idosos, de 96 e 86 anos.

De acordo com as investigações, a cuidadora Eliane Nascimento de Albuquerque, que trabalhava na casa de um dos idosos, teve acesso privilegiado ao cartão bancário e à senha das vítimas.

No dia 22 de janeiro de 2025, ela realizou um saque consensual de R$ 2 mil, autorizado pelo idoso. Porém, no dia seguinte, teve início uma sequência de movimentações ilícitas.

Um saque não autorizado de R$ 2 mil foi feito e, ainda no mesmo dia, depositado na conta de Valquiria Lima Silva, identificada como a principal beneficiária das operações fraudulentas.

Entre 24 de janeiro e 21 de fevereiro, diversas transferências via Pix foram realizadas da conta das vítimas para Valquiria, somando R$ 39 mil apenas em prejuízo para o idoso de 96 anos.

A investigação também constatou que a outra vítima, de 86 anos, sofreu desvios semelhantes, que totalizaram R$ 74 mil.

Há indícios de que Eliane, que tinha acesso ao local onde o cartão e a senha eram guardados, participou ativamente das subtrações.

O esquema envolvia ainda Felipe Emerson de Albuquerque Silva, filho de Eliane e companheiro de Valquiria, que também recebeu valores obtidos por meio dos crimes.

Diante dos fatos apurados, o Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais (Gepatri) de Itumbiara deflagrou a Operação Inimigo Íntimo, que culminou na prisão do trio.

Além disso, a PC também realizou buscas e apreensões nos endereços dos suspeitos. Eles devem responder abuso de confiança, furto qualificado e associação criminosa.

Por fim, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 116.106,32 das contas bancárias dos investigados e o sequestro de dois veículos registrados em nome de Eliane, que teriam sido adquiridos com o dinheiro desviado.

A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer outros possíveis desdobramentos do esquema criminoso e garantir a reparação dos danos às vítimas.

As imagens e identidades dos suspeitos foram divulgadas por despacho da autoridade policial responsável pela investigação, visando a identificação de novas vítimas que possam ter sofrido crimes semelhantes.

