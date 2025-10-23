Casal é preso em Goiás após aplicar golpes de quase R$ 100 mil com empréstimos falsos e transferências via PIX

Ao menos outras 6 investigações semelhantes estão em andamento contra os suspeitos

Casal suspeito de aplicar golpes contra idosos foi preso no entorno do DF. (Foto; Divulgação/PC)
A Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu, nesta quarta-feira (22), um casal foragido da Justiça do Piauí acusado de aplicar golpes contra idosos.

Os suspeitos, um homem de 47 anos e uma mulher de 25, tinham mandados de prisão preventiva expedidos pelo Tribunal de Justiça do Piauí. Eles respondem por estelionato contra idosos e ameaça.

De acordo com as investigações, o casal integrava um esquema de fraudes que causou prejuízos significativos a vítimas idosas.

O golpe envolvia a contratação indevida de empréstimos e o desvio de valores via transferências PIX, com uso de dados de terceiros. Em um dos casos, foi contratado um empréstimo de R$ 13,2 mil em nome de uma vítima sem autorização.

Ao menos outros seis inquéritos com o mesmo modo de atuação estão em andamento, elevando o prejuízo total para mais de R$ 92 mil.

Os dois foram encontrados na região do Entorno do Distrito Federal. Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, a polícia recolheu celulares, computadores e anotações que devem ajudar a comprovar o envolvimento do casal em outros crimes semelhantes.

A ação foi realizada por meio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) e do Grupo Especial de Investigação Criminal (Geic) de Novo Gama, com apoio da Polícia Civil do Piauí, por intermédio da 1ª Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) de Parnaíba.

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

