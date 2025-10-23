Casal é preso em Goiás após aplicar golpes de quase R$ 100 mil com empréstimos falsos e transferências via PIX

Ao menos outras 6 investigações semelhantes estão em andamento contra os suspeitos

Davi Galvão - 23 de outubro de 2025

Casal suspeito de aplicar golpes contra idosos foi preso no entorno do DF. (Foto; Divulgação/PC)

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu, nesta quarta-feira (22), um casal foragido da Justiça do Piauí acusado de aplicar golpes contra idosos.

Os suspeitos, um homem de 47 anos e uma mulher de 25, tinham mandados de prisão preventiva expedidos pelo Tribunal de Justiça do Piauí. Eles respondem por estelionato contra idosos e ameaça.

De acordo com as investigações, o casal integrava um esquema de fraudes que causou prejuízos significativos a vítimas idosas.

O golpe envolvia a contratação indevida de empréstimos e o desvio de valores via transferências PIX, com uso de dados de terceiros. Em um dos casos, foi contratado um empréstimo de R$ 13,2 mil em nome de uma vítima sem autorização.

Ao menos outros seis inquéritos com o mesmo modo de atuação estão em andamento, elevando o prejuízo total para mais de R$ 92 mil.

Os dois foram encontrados na região do Entorno do Distrito Federal. Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, a polícia recolheu celulares, computadores e anotações que devem ajudar a comprovar o envolvimento do casal em outros crimes semelhantes.

A ação foi realizada por meio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) e do Grupo Especial de Investigação Criminal (Geic) de Novo Gama, com apoio da Polícia Civil do Piauí, por intermédio da 1ª Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) de Parnaíba.

