Pacientes que faltarem a consultas do SUS poderão ser penalizados por ausência

Essa mudança vem chamando a atenção porque afeta diretamente quem depende do serviço público de saúde

Pedro Ribeiro - 27 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O SUS é um serviço essencial para milhões de brasileiros, mas muitos ainda não sabem que faltar às consultas pode gerar consequências.

Como o sistema enfrenta longas filas e grande demanda, várias cidades e estados passaram a aplicar penalidades para reduzir ausências e melhorar o atendimento.

Essa mudança vem chamando a atenção porque afeta diretamente quem depende do serviço público de saúde.

Por que as penalidades começaram a ser adotadas

As faltas no SUS chegam a quase 30% em algumas regiões. Isso gera atrasos, desperdício de vagas e prejudica quem espera por exames ou consultas há meses.

Por causa disso, gestores públicos decidiram criar regras mais rígidas.

Com isso, o paciente aprende a avisar com antecedência quando não pode comparecer, evitando que a vaga fique ociosa.

Casos de bloqueios já em funcionamento

O Espírito Santo é um dos estados que já adotaram medidas oficiais.

Uma portaria estadual determina bloqueio de 90 dias para consultas e 180 dias para exames na especialidade em que o paciente faltou.

Assim, a pessoa só volta a marcar depois desse período. A ideia é fazer o usuário pensar duas vezes antes de faltar.

Cidades que já aplicam ou estudam penalidades

Vários municípios também criaram suas próprias regras. Em Divinópolis (MG) e Itaperuna (RJ), quem não comparece pode perder a vaga na fila.

Em Santa Rosa e Porto Ferreira, no interior de São Paulo, o debate sobre novas normas segue em andamento.

Cada local avalia os impactos, mas todos buscam o mesmo objetivo: reduzir o desperdício de atendimentos no SUS.

Não existe uma regra nacional

Apesar das mudanças, o país ainda não tem uma lei única. Cada prefeitura ou estado decide como agir.

Por isso, o tipo de penalidade varia bastante. Enquanto alguns lugares aplicam bloqueios temporários, outros preferem reorganizar a fila.

Em todos os casos, o foco permanece no uso responsável das vagas.

Como evitar problemas

A recomendação é simples. Se o paciente não puder ir à consulta, deve avisar antes.

Isso libera a vaga para outra pessoa e evita penalidades.

Além disso, melhora o fluxo de atendimento e contribui para que o SUS funcione de forma mais eficiente para todos.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!