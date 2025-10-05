Conheça o hospital público do SUS que chegou à lista dos 15 melhores da América Latina

Esse feito mostra que, mesmo diante de desafios, a saúde pública do Brasil pode alcançar níveis de excelência que rivalizam com grandes instituições privadas

Pedro Ribeiro - 05 de outubro de 2025

Hospital de Clínicas de Porto Alegre. (Foto: Divulgação/HCPA)

O SUS, muitas vezes alvo de críticas, também é responsável por conquistas que surpreendem e enchem de orgulho os brasileiros.

Prova disso é que um hospital público ligado ao sistema foi reconhecido internacionalmente e entrou para a lista dos 15 melhores da América Latina.

Esse feito mostra que, mesmo diante de desafios, a saúde pública do Brasil pode alcançar níveis de excelência que rivalizam com grandes instituições privadas.

Conheça o hospital público do SUS que chegou à lista dos 15 melhores da América Latina

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), vinculado ao SUS, foi considerado o melhor hospital público da América Latina, segundo o ranking da IntelLat, empresa especializada em análise de dados em saúde.

O levantamento avaliou 80 instituições de nove países e foi divulgado em setembro de 2025.

Além de liderar entre os hospitais públicos, o Clínicas também conquistou a 6ª posição no ranking geral do Brasil, superando concorrentes de grande renome.

O hospital ainda recebeu destaque em áreas estratégicas, como tecnologia, onde ficou em 6º lugar, e produção de conhecimento, ocupando a 2ª posição.

Brasil em destaque no ranking

O Brasil foi o grande protagonista do estudo. Entre os 15 melhores hospitais da América Latina, seis são brasileiros, consolidando a liderança do país no setor de saúde.

Ao todo, 30 instituições nacionais entraram no ranking, um salto significativo em relação ao ano anterior, que havia contabilizado apenas nove.

Esse avanço reflete o esforço do SUS e das instituições privadas em melhorar resultados clínicos, segurança, tecnologia e experiência do paciente.

O que torna esse hospital referência?

O segredo do sucesso do Clínicas está em seu modelo de gestão integrado, que alia atendimento humanizado com investimento em tecnologia e pesquisa científica.

Além disso, o hospital é reconhecido por seu compromisso com a formação de profissionais de saúde, sendo referência em ensino e inovação.

Outro fator decisivo é a eficiência operacional: mesmo atendendo pelo SUS, a instituição consegue manter altos padrões de qualidade, reduzindo filas e ampliando a capacidade de atendimento.

Essa combinação fez com que ganhasse respeito não apenas no Brasil, mas também entre especialistas internacionais.

Avanços em especialidades médicas

O ranking de 2025 também avaliou especialidades específicas, e o Clínicas novamente brilhou. Na cardiologia, alcançou a 12ª posição na América Latina.

Em ginecologia e obstetrícia, ficou em 13º lugar, mostrando sua força em diferentes áreas da medicina.

Esses resultados reforçam que o hospital vai além do atendimento básico, oferecendo excelência em procedimentos de alta complexidade.

O que isso significa para o futuro do SUS?

O reconhecimento internacional mostra que o SUS tem potencial para oferecer serviços de qualidade comparáveis aos melhores sistemas de saúde do mundo.

Mesmo diante de dificuldades, é possível alcançar eficiência e inovação.

A conquista do Clínicas serve como exemplo de que o fortalecimento do sistema público pode beneficiar milhões de brasileiros e atrair respeito global.

Conclusão: um marco para a saúde pública

A entrada do Hospital de Clínicas de Porto Alegre no ranking dos 15 melhores da América Latina é mais do que um título.

É um símbolo de que o SUS pode entregar excelência, inspirar confiança e transformar a vida de quem depende dele.

Para a população, a notícia traz esperança de um futuro em que hospitais públicos sejam cada vez mais referência em qualidade e humanidade.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!