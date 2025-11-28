Cidade do Sul do Brasil aprova multa de R$ 1.071,92 para quem for pego com bebida alcoólica na rua

Medida busca reforçar segurança e manter a ordem pública durante a madrugada

Pedro Ribeiro - 28 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Gerrie Van der Walt/ Unsplas)

A cidade de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, adotou uma nova regra que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas entre 2h e 7h da manhã. A lei, aprovada pela Câmara Municipal e em vigor desde 2023, pretende aumentar a segurança e reduzir a desordem nas madrugadas.

Quem descumprir a norma pode pagar R$ 107,19, no caso de pessoas físicas, e até R$ 1.071,92 para estabelecimentos comerciais. Os bares e “Disk Beers” só podem manter as portas abertas até meia-noite e, depois desse horário, atender apenas por tele-entrega.

Em casos de reincidência, a punição se agrava: a prefeitura pode caçar o alvará de funcionamento na terceira notificação, reforçando o caráter disciplinador da medida.

A lei nasceu de uma demanda popular por mais tranquilidade nas madrugadas e foi defendida pelas autoridades como um passo importante para diminuir conflitos e garantir a paz nos bairros.

Ainda assim, o tema divide opiniões. Parte dos moradores aprova a iniciativa, acreditando que ela garante mais sossego e segurança. Outros consideram a regra restritiva, especialmente para o setor de entretenimento, que teme prejuízos com a limitação de horários.

Não é um caso isolado

A regulamentação não é inédita no país. Outras cidades do Sul, como Montenegro, no Rio Grande do Sul, também impõem restrições ao consumo de álcool em locais públicos, reforçando uma tendência regional de controle e prevenção de problemas ligados à bebida.

