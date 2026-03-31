Depois do Espírito Santo e Goiás, terceiro estado deve fechar supermercados aos domingos

Hoje, questão não é definida por lei, mas por acordos firmados entre empresas e sindicatos

Lara Duarte - 31 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

O debate sobre o funcionamento de supermercados aos domingos segue ganhando força no país e agora avança na Bahia, após movimentações recentes no Espírito Santo e em Goiás.

Segundo o jornal A Tarde, sindicatos e empresários já discutem mudanças nas regras do setor, e o fim das atividades nesse dia começa a ser tratado como possibilidade concreta.

A proposta tem impacto direto tanto na rotina dos consumidores quanto nas condições de trabalho dos funcionários do varejo.

De acordo com o presidente do sindicato da categoria na capital baiana, Antônio Suzart, há expectativa de que as negociações evoluam nos próximos meses, com possibilidade de encerramento das atividades aos domingos ainda neste semestre.

Tema ganha força nas negociações

O fechamento aos domingos passou a ser um dos principais pontos das negociações coletivas em curso.

Para os trabalhadores, a mudança está ligada à necessidade de reduzir os efeitos da escala 6×1, considerada desgastante e com pouco tempo de descanso.

Hoje, a abertura dos supermercados na Bahia não é definida por lei, mas por acordos firmados entre empresas e sindicatos.

Empresários resistem à mudança

Do outro lado, representantes do setor defendem a continuidade do funcionamento, alegando que supermercados são considerados essenciais e precisam atender a demanda da população.

A expectativa do sindicato, no entanto, é de que o tema avance, embora uma mudança definitiva dependa de decisão política e regulamentação futura.

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