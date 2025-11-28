Cobrança irregular de pedágio na BR-153 entra na mira do Procon

Motoristas que passam pela praça próxima a Jaraguá denunciam falha no sistema automático

Pedágio da Ecovias Araguaia (Foto: Divulgação / Ecovias do Araguaia).
O Procon de Jaraguá acompanha um aumento expressivo de denúncias relacionadas a cobranças irregulares no pedágio da BR-153, administrado pela Ecovias do Araguaia.

O órgão informou que já abriu procedimento para verificar possíveis falhas no sistema de cobrança automática e orienta motoristas a conferirem atentamente os valores registrados.

Entre os relatos, uma prática que se destaca é a cobrança indevida de veículos de passeio tal qual fossem caminhões, especialmente na modalidade automática, situação em que por vezes não há a imediata conferência do valor.

A diretora do Procon de Jaraguá, Charlene Ramos, reforçou que o órgão acompanha os casos e orienta que usuários de tag redobrem a atenção ao extrato de cobrança.

Ela salientou que os valores e descontos do pagamento automático estão disponíveis no site da Ecovias Araguaia.

Ainda, disse que a concessionária foi notificada e deve prestar esclarecimentos sobre as cobranças irregulares.

A reportagem entrou em contato com a Ecovias Araguaia, que afirmou ter registrado equívocos no sistema em casos isolados e que, após análise interna, tem efetuado o estorno dos valores.

Ainda, salientou que até o momento apenas uma denúncia foi registrada junto ao Procon.

Confira a nota na íntegra:

A Ecovias Araguaia informa que tomou registro de eventuais casos isolados de equívocos de sistema, que são tratados pela ouvidoria e, após análise constatando a veracidade, efetua o reembolso do valor. Reforça ainda que houve registro via Procon de apenas uma manifestação desse tipo.

