Hotéis do Brasil terão novas regras para check-in e check-out a partir de 15 de dezembro

Mudanças valem para hotéis de todo o país e buscam padronizar horários, diárias e serviços de hospedagem

Isabella Valverde - 28 de novembro de 2025

Novas regras para hotéis que beneficiaram o hóspede (Foto: Reprodução)

A partir de 15 de dezembro, hotéis, pousadas, resorts, hostels, apart-hotéis e flats em todo o Brasil precisarão seguir as novas normas de hospedagem definidas pelo Ministério do Turismo. As regras padronizam a duração das diárias e visam garantir mais transparência e conforto aos hóspedes.

A principal mudança determina que a diária tenha duração obrigatória de 24 horas, com até três horas reservadas para limpeza, higienização e arrumação do quarto. A medida pretende unificar o tempo de estadia e padronizar o serviço oferecido em diferentes tipos de hospedagem.

Os estabelecimentos continuam tendo autonomia para definir seus próprios horários de entrada e saída, mas deverão informar essas informações ao cliente antes da reserva ou no momento do check-in. Caso o visitante opte por entrar antes ou sair depois do horário estabelecido, o local poderá cobrar uma taxa adicional, desde que o pedido seja feito com antecedência e não atrapalhe a limpeza dos quartos.

As normas também determinam padrões mínimos durante a estadia, como a troca regular de roupas de cama e toalhas e a higienização completa do quarto. O hóspede poderá suspender temporariamente o serviço de arrumação, desde que isso não fira normas sanitárias ou comprometa a qualidade do ambiente.

Outra novidade é o check-in digital antecipado, que será possível com a nova Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) eletrônica. O sistema permite preencher os dados do hóspede antes da chegada, via QR Code ou link, reduzindo filas e agilizando o atendimento nas recepções. A fiscalização do cumprimento das normas ficará sob responsabilidade do Ministério do Turismo.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!