Misturar canela e vinagre: por que é recomendado e para que serve

Descubra o que há de real e o que permanece na esfera do mito nesta combinação milenar

Gabriel Yuri Souto - 28 de novembro de 2025

A canela possui ação antioxidante. (Foto: Reprodução)

Desde cozinhas coloniais até blogs modernos de bem-estar, a mistura de vinagre com canela circula entre simpatias caseiras, soluções de limpeza e supostos “remédios naturais”.

Mas além do aroma ou das promessas milagrosas, o que dizem os estudos recentes sobre essa dupla?

Há controvérsias, mas também algumas pistas interessantes, especialmente em termos de digestão e metabolismo.

O que motiva a mistura: mais que tradição

A ideia de unir vinagre e canela ganha força porque cada ingrediente traz atributos orgânicos diferentes: de um lado, o vinagre, especialmente em suas versões fermentadas, contém ácido acético que, em alguns estudos, mostrou potencial para ajudar na regulação de açúcar no sangue e no metabolismo lipídico.

Do outro, a canela tem sido investigada por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, além de possíveis efeitos benéficos sobre a sensibilidade à insulina e o metabolismo de gorduras.

A junção dos dois, portanto, desperta curiosidade: poderia haver uma espécie de sinergia — onde o ácido acético do vinagre regula picos de glicose pós-refeição enquanto compostos da canela estimulam o metabolismo e favorecem a resposta à insulina?

Alguns relatos promovem exatamente essa combinação como estratégia para controle de peso e saúde metabólica.

Evidências modestas e limitadas: embora alguns estudos apontem para redução de glicemia e melhora em triglicerídeos ou colesterol com o uso isolado de vinagre ou canela, os resultados não são consistentes, e em humanos, muitas vezes, esses efeitos são pequenos ou temporários.

Não substitui tratamento: para doenças como diabetes tipo 2, especialistas alertam que vinagre e canela não substituem medicamentos, dieta balanceada e acompanhamento médico.

Ausência de consenso sobre doses e protocolos: não existe um padrão científico confiável para a quantidade ideal ou a melhor forma de consumir a mistura, o que complica a comparação entre estudos.

Potenciais usos

Para quem busca alternativas naturais:

Usar vinagre (diluído) com canela em infusões leves ou temperos pode exercer leve efeito sobre a glicemia pós-refeição, mas sempre como complemento a uma dieta equilibrada e hábitos saudáveis.

Em contextos domésticos, a mistura é bastante difundida como opção de limpeza leve, aromatização ou repelente natural — usos sobre os quais há mais consenso popular do que evidência científica robusta.

Vale manter expectativas realistas: embora a combinação desperte curiosidade por seu histórico popular, ela não é uma panaceia.

Para quem busca saúde de verdade, os especialistas recomendam olhar para o conjunto da obra: alimentação balanceada, exercícios regulares, sono adequado e acompanhamento profissional. Nesse contexto, vinagre e canela podem figurar como coadjuvantes, não como solução milagrosa.

No fim das contas, vinagre e canela podem entrar pela porta da cozinha, mas sem entrar pela porta da medicina como substitutos de tratamentos ou hábitos estruturantes.

