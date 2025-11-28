Ponte que liga Goiás a Mato Grosso impressiona pela altura e oferece uma das vistas mais impressionantes do Araguaia

Em vídeo, é mostrado ambiente alto e estreito repleto de estrutura rochosas altas

Gabriella Pinheiro - 28 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram Ricardo Rodrigues)

Localizada entre os municípios de Doverlândia, em Goiás, e Ponte Branca, em Mato Grosso, uma ponte chamou atenção nas redes sociais ao oferecer uma vista privilegiada do Rio Araguaia.

Em um vídeo publicado por Ricardo Rodrigues, é mostrado o ambiente, que é alto e estreito, repleto de estrutura rochosas altas e a estrutura de madeira no meio.

“Para muitos que não conhecem, isso aqui é a divisa de Ponte Branca com o município de Doverlândia. Tá longe mas é o município de Doverlândia. E esse aqui é o Rio Araguaia”, explica o autor.

Nos comentários, diversos internautas destacaram a beleza do local. Alguns comentaram experiências que tiveram na região.

Outros aproveitaram para mencionar a profundidade do rio.

“Só quem conhece esse rio sabe a profundidade desse local”, afirmou um usuário.

Vale destacar que o Rio Araguaia possui mais de 3 mil km de extensão e conecta os biomas Amazônia e Cerrado. Ele é considerado o principal corredor ecológico para a onça-pintada, devido à sua amplitude, conforme aponta o Instituto Onça-Pintada (IOP).

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ricardo Rodrigues (@ricardo_minermix)

