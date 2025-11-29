Briga em bar durante jogo de sinuca termina com homem morto, em Goiânia
Conhecido como “Pará”, suspeito fugiu após golpear a vítima com uma faca, mas foi capturado horas depois pela Polícia Militar
Um homem, de 44 anos, morreu após ser esfaqueado durante uma briga em um bar na noite desta sexta-feira (28), no Setor Mariliza, em Goiânia. O autor, conhecido como “Pará”, fugiu do local, mas acabou preso horas depois pela Polícia Militar (PM) na BR-153, no distrito de Interlândia, em Anápolis.
A equipe policial teria tomado conhecimento do crime por volta das 21h40, sendo informados de que a vítima havia sido golpeada com faca e socorrida pelo irmão até o CAIS da Chácara do Governador, onde não resistiu.
Testemunhas relataram que o homem e o autor discutiram momentos antes. Durante o desentendimento, a vítima teria atingido o desafeto com um pedaço de pau. Após ser acertado, o suspeito foi até o porta-luvas do carro, pegou uma faca e desferiu golpes na região abdominal do outro. Em seguida, entrou no veículo e fugiu.
Com base nas informações colhidas, os policiais iniciaram buscas pelo veículo Astra. Por volta da 01h deste sábado (29), a equipe localizou o carro transitando pela BR-153, no distrito de Interlândia, em Anápolis. O suspeito foi abordado e confessou o crime.
Aos policiais, ele afirmou que a motivação teria sido um desentendimento durante uma partida de sinuca e que também havia sido agredido, justificando as lesões no rosto. Ele disse ainda ter descartado a faca próximo a uma árvore no local do fato, mas o objeto não foi encontrado mesmo após buscas.
Diante dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante. O caso será agora investigado pela Polícia Civil (PC).
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!