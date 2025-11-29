Briga em bar durante jogo de sinuca termina com homem morto, em Goiânia

Conhecido como “Pará”, suspeito fugiu após golpear a vítima com uma faca, mas foi capturado horas depois pela Polícia Militar

Da Redação - 29 de novembro de 2025

Homicídio foi motivado por causa de uma discussão durante partida de sinuca. (Foto: Freepik)

Um homem, de 44 anos, morreu após ser esfaqueado durante uma briga em um bar na noite desta sexta-feira (28), no Setor Mariliza, em Goiânia. O autor, conhecido como “Pará”, fugiu do local, mas acabou preso horas depois pela Polícia Militar (PM) na BR-153, no distrito de Interlândia, em Anápolis.

A equipe policial teria tomado conhecimento do crime por volta das 21h40, sendo informados de que a vítima havia sido golpeada com faca e socorrida pelo irmão até o CAIS da Chácara do Governador, onde não resistiu.

Testemunhas relataram que o homem e o autor discutiram momentos antes. Durante o desentendimento, a vítima teria atingido o desafeto com um pedaço de pau. Após ser acertado, o suspeito foi até o porta-luvas do carro, pegou uma faca e desferiu golpes na região abdominal do outro. Em seguida, entrou no veículo e fugiu.

Com base nas informações colhidas, os policiais iniciaram buscas pelo veículo Astra. Por volta da 01h deste sábado (29), a equipe localizou o carro transitando pela BR-153, no distrito de Interlândia, em Anápolis. O suspeito foi abordado e confessou o crime.

Aos policiais, ele afirmou que a motivação teria sido um desentendimento durante uma partida de sinuca e que também havia sido agredido, justificando as lesões no rosto. Ele disse ainda ter descartado a faca próximo a uma árvore no local do fato, mas o objeto não foi encontrado mesmo após buscas.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante. O caso será agora investigado pela Polícia Civil (PC).

