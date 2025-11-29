Por falta de pagamento, empresa suspende serviços de fiscalização de trânsito em Goiânia

Centro de Controle Operacional Inclui os sistemas voltados ao processamento de dados e imagens, emissão de relatórios gerenciais e estatísticos

Paulo Roberto Belém - 29 de novembro de 2025

Radar de limite de velocidade (Foto: Divulgação)

Goiânia está sem fiscalização eletrônica de trânsito deste às 18h desta sexta-feira (28). Isso porque a empresa que faz a gestão do Centro de Controle Operacional (CCO) suspendeu a prestação dos serviços por falta de pagamento.

De acordo com O Popular, a informação de não pagamento por parte Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) foi prestada pelo Anhanguera Segurança, um dos consórcios que integra o serviço na capital.

O CCO inclui os sistemas voltados ao processamento de dados e imagens, emissão de relatórios gerenciais e estatísticos, destacou o veículo.

Por meio de nota, o consórcio Anhanguera Segurança informou que a medida é “inevitável diante da inviabilidade econômica gerada pela inadimplência acumulada”, ressaltando que “a retomada das atividades será imediata tão logo ocorra a quitação integral dos débitos”.

Ao Popular, a SET destacou que “o pagamento dos serviços referente aos meses pendentes já foi alinhado para a próxima semana”, e reforçou que “não há qualquer impacto na continuidade da fiscalização eletrônica”.

O veículo citou que o Anhanguera Segurança apontou R$ 7,9 milhões a receber, referentes a medições feitas entre junho e outubro, enquanto o Fiscaliza Gyn, consórcio que também presta serviços na capital, cobra R$ 3,5 milhões acumulados entre junho e outubro.

Ao jornal, o Consórcio Fiscaliza Gyn informou que, “diante da eminência de regularização dos pagamentos, esclarece que não há, neste momento, intenção ou medida por parte do Consórcio de suspender a prestação dos serviços”.

A Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) informou ao Popular que mantém diálogo permanente com os consórcios responsáveis pela fiscalização eletrônica na capital e que o pagamento dos serviços referente aos meses pendentes já foi alinhado para a próxima semana, dentro dos prazos e das etapas administrativas necessárias.

