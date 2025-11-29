Católicos são alertados em novo decreto aprovado pelo Papa Leão XIII; confira comunicado

documento chama atenção para práticas que vêm crescendo em diferentes regiões do mundo e convida os fiéis a refletirem sobre o casamento e a vida familiar

Pedro Ribeiro - 29 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Vaticano)

Os católicos receberam um novo alerta do Vaticano após a aprovação de um decreto que reforça, de forma clara e direta, a importância do compromisso matrimonial.

O documento, aprovado pelo Papa Leão XIII, chama atenção para práticas que vêm crescendo em diferentes regiões do mundo e convida os católicos a refletirem sobre a essência do casamento e da vida familiar.

O que o novo decreto diz sobre o casamento

O texto reafirma que os católicos devem assumir compromisso com apenas um cônjuge ao longo da vida.

A Santa Sé destaca que essa fidelidade não é apenas uma regra, mas um princípio que sustenta o sentido do matrimônio.

No comunicado, o órgão doutrinário do Vaticano lembra que, entre os 1,4 bilhão de católicos no mundo, o casamento deve ser compreendido como uma união única, construída entre um homem e uma mulher.

Crítica direta à prática da poligamia

O decreto também critica a prática da poligamia, incluindo casos dentro da própria comunidade católica africana.

Para a Igreja, qualquer forma de relacionamento múltiplo enfraquece o significado profundo do casamento.

O documento afirma que todo matrimônio autêntico se baseia na união de duas pessoas que compartilham a mesma dignidade e os mesmos direitos, o que exige exclusividade e entrega total.

Debates que antecederam o decreto

Antes da publicação do comunicado, o tema foi amplamente debatido em dois grandes encontros realizados no Vaticano, em 2023 e 2024.

Esses encontros reuniram cardeais e bispos do mundo todo para discutir o futuro da Igreja.

Entre os assuntos mais comentados, estavam a poligamia em países africanos e o avanço das relações poliamorosas em sociedades ocidentais.

A preocupação central era como orientar os católicos diante dessas mudanças culturais.

Por que a Igreja reforça esse tema agora

O Vaticano aponta que práticas como poligamia, adultério e relacionamentos múltiplos se baseiam na ideia equivocada de que a intensidade emocional pode ser encontrada na variedade de parceiros.

Para a Igreja, porém, o valor está na construção profunda entre duas pessoas que se dedicam uma à outra de forma exclusiva.

Por isso, o novo decreto incentiva os fiéis a encontrar um único parceiro e investir na construção desse vínculo.

O que não foi abordado no documento

O texto não discute relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo e não entra no tema do divórcio.

Isso ocorre porque a Igreja não reconhece o divórcio, entendendo o casamento como uma união permanente.

No entanto, o comunicado reforça que a instituição possui o processo de anulação, usado para avaliar se um casamento foi de fato válido desde o início.

Além disso, reforça que ninguém deve permanecer em um relacionamento abusivo.

Ao trazer esse novo decreto, o Vaticano busca orientar os católicos diante de mudanças sociais e culturais.

A mensagem principal é fortalecer o compromisso matrimonial continua sendo, para a Igreja, um caminho essencial para a vida familiar e espiritual.

