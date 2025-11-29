Fuga, tiros e morte marcam a madrugada no presídio de Anápolis

Sete detentos serraram as grades de uma cela, cinco fugiram, dois seguem foragidos e um preso foi encontrado morto sobre o telhado da unidade

Da Redação - 29 de novembro de 2025

Os fugitivos ainda não localizados foram identificados como José Henrique Lima Moraes e Alair Gonçalves Alquino. (Foto: Reprodução)

A madrugada deste sábado (29) foi marcada por intensa movimentação policial após a fuga de sete detentos do presídio de Anápolis, localizado no bairro Jardim das Américas 3ª Etapa.

Segundo informações apuradas pelo Portal 6, os sete homens ocupavam a mesma cela e serraram as grades durante a madrugada.

Depois da evasão, cinco chegaram a fugir do perímetro inicial, mas dois foram alvejados e recapturados nas proximidades do estabelecimento penal.

Um dos detentos foi encontrado morto em cima do telhado da unidade prisional. Outros dois conseguiram fugir definitivamente e ainda não foram localizados.

Pouco depois da fuga, uma nova ligação ao 190 foi feita. O solicitante informou que dois homens usando bermudas amarelas desceram na Rua Ernesto Oliveira de Pina, no Parque Residencial das Flores, e pediram para se esconder em sua residência.

Ele recusou o pedido, e os suspeitos seguiram em direção a uma área de mata do bairro. O homem afirmou ainda que os dois indivíduos pareciam ter acabado de sair do presídio.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para prestar apoio ao Samu na verificação de um suposto óbito dentro da unidade. Ao subirem no telhado, encontraram um homem em decúbito ventral, sem sinais vitais.

Até o momento, cinco detentos foram recuperados, sendo dois alvejados durante a ação. Um morreu nas dependências do presídio e dois permanecem foragidos.

Os fugitivos ainda não localizados foram identificados como José Henrique Lima Moraes e Alair Gonçalves Alquino.

Equipes das forças de segurança continuam realizando patrulhamento intenso na região e em áreas de mata próximas ao presídio e aos bairros vizinhos. As circunstâncias da fuga, da morte registrada e da evasão dos dois detentos ainda procurados seguem sendo investigadas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!