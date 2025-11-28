Ministério Público solicita que Mabel retire grama sintética instalada em canteiros de Goiânia

Órgão também deu prazo para que gestão apresente plano de remoção e recuperação ambiental

Natália Sezil - 28 de novembro de 2025

Grama sintética foi instalada em avenida de Goiânia. (Foto: Prefeitura de Goiânia)

O Ministério Público de Goiás (MPGO) recomendou que o prefeito Sandro Mabel (UB) suspenda novas aquisições e retire a grama sintética já instalada nos canteiros de Goiânia.

A solicitação foi feita por meio da 7ª Promotoria de Justiça da capital, cuja titular também requereu a elaboração e execução de um plano de recuperação ambiental das áreas já afetadas.

Isso inclui a remoção da grama sintética, destinação ambientalmente adequada do material, e revegetação com grama natural (com espécies que são compatíveis com o Cerrado).

O MPGO ainda solicitou que a Prefeitura envie, em até 20 dias úteis, relatório técnico e administrativo listando todos os locais onde houve instalação. O documento também precisa conter o plano e o cronograma de remoção e recuperação ambiental.

O pedido vale, além dos canteiros centrais, para praças, parques e demais áreas públicas da cidade.

O procedimento compõe uma investigação que apura a legalidade e a regularidade da substituição feita por Mabel na Avenida Castelo Branco e demais vias públicas.

Segundo o MPGO, um laudo da Coordenação de Apoio Técnico-Pericial (Catep) já constatou que “não há qualquer benefício ambiental, ecológico ou financeiro” do uso de tapetes sintéticos, “além da ocorrência de impactos negativos significativos em múltiplas dimensões”.

O estudo destaca o que especialistas já vinham apontando: a importância de funções desempenhadas pela grama natural – na regulação do calor, qualidade do ar, biodiversidade do solo e escoamento das chuvas.

A promotora de Justiça ainda ressalta que o gramado sintético instalado pela Prefeitura de Goiânia “é totalmente impermeável, sem furos ou estrutura de drenagem adequada” – “fatores que agravam o escoamento superficial e favorecem alagamentos e enchentes”.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!