Meteorologia aponta risco de tempestades para Goiânia, Anápolis e outras 70 cidades em Goiás; confira previsão do tempo
Frente fria que avança pelo Brasil colabora para rajadas de vento, chance de raios e até granizo
Nesta segunda-feira (1º), 75 cidades goianas estão sob alerta de risco potencial para tempestades. O aviso é do Centro de Informações Meteorológicas de Goiás (Cimehgo).
A previsão é de que o dia seja de sol e variação de nebulosidade em todo o estado. A combinação de calor com umidade, intensificada por uma frente fria que avança pela região Sudeste do Brasil, deve causar pancadas de chuva irregulares.
O cenário implica possíveis tempestades localizadas (com chuvas entre 20 e 30 mm/h ou 50 mm/dia), rajadas de vento de mais de 50 km/h, raios e eventualmente granizo.
Embora o alerta seja focado na segunda-feira, o Cimehgo aponta que os riscos se estendem para o resto da semana, com os termômetros nas alturas.
A região mais afetada é o Norte goiano, onde espera-se 25 mm de chuva, e temperaturas de 22°C a 37°C. Em seguida, o Sudeste e o Centro do estado devem receber 20 mm de precipitação, com termômetros entre 19°C e 36°C.
Na região Leste, espera-se 20 mm, ao longo de um dia ligeiramente mais fresco: mínima de 18°C e máxima de 34°C.
No Oeste e no Sul goiano, a previsão é de que caiam 15 mm de precipitação, com temperaturas chegando a 37°C. No primeiro, a mínima é de 22°C. No segundo, é de 19°C.
Segundo a meteorologia, chove mais nas cidades de Ceres, Cocalzinho, Goianésia, Itaberaí, Mineiros e Porangatu, onde há 10 mm. Doverlândia e Lagoa Santa esperam 9 mm. E Palminópolis e Três Ranchos preveem 8 mm.
Em Goiânia, a previsão aponta 6 mm ao longo da segunda-feira. Em Anápolis, a expectativa é de 5 mm. O risco de incêndio é moderado, mas goianos devem ficar atentos à umidade do ar.
Confira a lista de cidades:
- Abadiânia,
- Águas Lindas de Goiás,
- Alexânia,
- Anápolis,
- Aragoiânia,
- Araguapaz,
- Aruanã,
- Barro Alto,
- Bela Vista de Goiás,
- Bonfinópolis,
- Britânia,
- Caldazinha,
- Campo Limpo de Goiás,
- Carmo do Rio Verde,
- Ceres,
- Cidade Ocidental,
- Cocalzinho de Goiás,
- Corumbá de Goiás,
- Cristianópolis,
- Cromínia,
- Damolândia,
- Faina,
- Formosa,
- Gameleira de Goiás,
- Goianápolis,
- Goianésia,
- Goiás,
- Guapó,
- Guaraíta,
- Guarinos,
- Hidrolina,
- Ipiranga de Goiás,
- Itaguari,
- Itaguaru,
- Itapaci,
- Itapirapuã,
- Itapuranga,
- Jaraguá,
- Jesúpolis,
- Leopoldo de Bulhões,
- Luziânia,
- Matrinchã,
- Morro Agudo de Goiás,
- Mozarlândia,
- Nerópolis,
- Nova Aurora,
- Nova Glória,
- Nova Veneza,
- Novo Gama,
- Ouro Verde de Goiás,
- Petrolina de Goiás,
- Pilar de Goiás,
- Piracanjuba,
- Pirenópolis,
- Planaltina,
- Professor Jamil,
- Rialma,
- Rianápolis,
- Rubiataba,
- Santa Isabel,
- Santa Rita do Novo Destino,
- Santa Rosa de Goiás,
- Santa Terezinha de Goiás,
- Santo Antônio do Descoberto,
- São Francisco de Goiás,
- São Miguel do Passa Quatro,
- Senador Canedo,
- Silvânia,
- Terezópolis de Goiás,
- Uruana,
- Valparaíso de Goiás,
- Vianópolis,
- Vila Propício,
- Goiânia,
- São Luíz do Norte.
