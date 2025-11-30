Meteorologia aponta risco de tempestades para Goiânia, Anápolis e outras 70 cidades em Goiás; confira previsão do tempo

Frente fria que avança pelo Brasil colabora para rajadas de vento, chance de raios e até granizo

Natália Sezil - 30 de novembro de 2025

Nuvens carregadas. (Foto: Paulo Roberto Belém / Portal 6)

Nesta segunda-feira (1º), 75 cidades goianas estão sob alerta de risco potencial para tempestades. O aviso é do Centro de Informações Meteorológicas de Goiás (Cimehgo).

A previsão é de que o dia seja de sol e variação de nebulosidade em todo o estado. A combinação de calor com umidade, intensificada por uma frente fria que avança pela região Sudeste do Brasil, deve causar pancadas de chuva irregulares.

O cenário implica possíveis tempestades localizadas (com chuvas entre 20 e 30 mm/h ou 50 mm/dia), rajadas de vento de mais de 50 km/h, raios e eventualmente granizo.

Embora o alerta seja focado na segunda-feira, o Cimehgo aponta que os riscos se estendem para o resto da semana, com os termômetros nas alturas.

A região mais afetada é o Norte goiano, onde espera-se 25 mm de chuva, e temperaturas de 22°C a 37°C. Em seguida, o Sudeste e o Centro do estado devem receber 20 mm de precipitação, com termômetros entre 19°C e 36°C.

Na região Leste, espera-se 20 mm, ao longo de um dia ligeiramente mais fresco: mínima de 18°C e máxima de 34°C.

No Oeste e no Sul goiano, a previsão é de que caiam 15 mm de precipitação, com temperaturas chegando a 37°C. No primeiro, a mínima é de 22°C. No segundo, é de 19°C.

Segundo a meteorologia, chove mais nas cidades de Ceres, Cocalzinho, Goianésia, Itaberaí, Mineiros e Porangatu, onde há 10 mm. Doverlândia e Lagoa Santa esperam 9 mm. E Palminópolis e Três Ranchos preveem 8 mm.

Em Goiânia, a previsão aponta 6 mm ao longo da segunda-feira. Em Anápolis, a expectativa é de 5 mm. O risco de incêndio é moderado, mas goianos devem ficar atentos à umidade do ar.

Confira a lista de cidades:

Abadiânia, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Anápolis, Aragoiânia, Araguapaz, Aruanã, Barro Alto, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Britânia, Caldazinha, Campo Limpo de Goiás, Carmo do Rio Verde, Ceres, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristianópolis, Cromínia, Damolândia, Faina, Formosa, Gameleira de Goiás, Goianápolis, Goianésia, Goiás, Guapó, Guaraíta, Guarinos, Hidrolina, Ipiranga de Goiás, Itaguari, Itaguaru, Itapaci, Itapirapuã, Itapuranga, Jaraguá, Jesúpolis, Leopoldo de Bulhões, Luziânia, Matrinchã, Morro Agudo de Goiás, Mozarlândia, Nerópolis, Nova Aurora, Nova Glória, Nova Veneza, Novo Gama, Ouro Verde de Goiás, Petrolina de Goiás, Pilar de Goiás, Piracanjuba, Pirenópolis, Planaltina, Professor Jamil, Rialma, Rianápolis, Rubiataba, Santa Isabel, Santa Rita do Novo Destino, Santa Rosa de Goiás, Santa Terezinha de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, São Francisco de Goiás, São Miguel do Passa Quatro, Senador Canedo, Silvânia, Terezópolis de Goiás, Uruana, Valparaíso de Goiás, Vianópolis, Vila Propício, Goiânia, São Luíz do Norte.

