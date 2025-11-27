Jovem de Rio Verde viraliza ao compartilhar momento em que caiu em buraco durante tempestade: “passou um filme na minha cabeça”

Taíne Barreto impressionou os internautas ao contar, rindo, a sequência de acontecimentos que a fizeram pensar que iria morrer afogada

Natália Sezil - 27 de novembro de 2025

Tainé Barreto por arrastada por forte enxurrada durante tempestade em Rio Verde. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma jovem de Rio Verde viralizou ao publicar um vídeo compartilhando os momentos de desespero que viveu durante a forte tempestade que atingiu a cidade na última segunda-feira (24).

O relato de Taíne Barreto alcançou 1 milhão de visualizações no TikTok em apenas dois dias, reunindo reações de susto e risadas – isso por conta da forma como ela contou a história.

Ela já começa bem humorada: “Blogueira é arrastada por enxurrada avenida abaixo, cai dentro do bueiro, o carro quase passa por cima… entenda o caso”.

Embora o resumo seja curto, a jovem explica que viveu momentos de tensão – que foram registrados por câmeras de segurança de um estabelecimento próximo. As imagens mostram ela deslizando pela avenida, até ser “engolida” pela água e depois puxada de dentro do bueiro.

Segundo Taíne, tudo começou enquanto ela aguardava dentro do carro com uma amiga. A estudante já estava na porta de casa, mas esperava a chuva abrandar para conseguir descer do veículo.

A tempestade era tão intensa que os ventos passavam dos 100 quilômetros por hora – “foi um horror”, descreve ela. “O carro balançava, caía granizo em cima, e a gente lá dentro super de boa”, diz.

Quando a precipitação diminuiu, alguns minutos depois, Taíne decidiu tentar atravessar a forte enxurrada. A expectativa era de que conseguisse escapar minimamente: “tinha uma parte que estava mais ‘freada’. Pensei ‘vou passar por aqui, vou me molhar inteira, mas pelo menos vou entrar em casa’.”

Com um pano cobrindo o cabelo, a chave na mão e uma bolsa nos ombros, a jovem logo teve o plano frustrado. “A enxurrada veio e me balançou, e eu caí de joelho. Começou a me arrastar”, descreve.

Ela conta que, nesse momento, ainda não sentia medo, pois pensava que a amiga tinha visto toda a cena e iria ajudá-la. A situação ainda piorou antes que isso pudesse acontecer.

“Fui chegando na esquina e estava vindo aquele monte de carro”. Pensando que acabaria embaixo de um carro, ela não imaginou que, na verdade, deslizaria para dentro de um bueiro.

Com isso, Taíne se viu embaixo do bueiro, com água passando por cima dela e carros se aproximando. Ela sentiu medo quando começou a afogar. “Fiquei muito desesperada, passou um filme na minha cabeça, ‘eu não acredito que vou morrer agora'”, detalha.

No final, ela foi socorrida por testemunhas e, apesar dos machucados, diz estar bem.

