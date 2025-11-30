UFG abre curso de especialização inédito e gratuito em Engenharia de Software com Inteligência Artificial

Turma inaugural para a pós-graduação ainda aceita inscrições, realizadas de forma online

Natália Sezil - 30 de novembro de 2025

Instituto de Informática da UFG. (Foto: Divulgação)

A Universidade Federal de Goiás (UFG) lançou um novo curso de especialização. Inédito no país, ele alia a Engenharia de Software à automação e inovação possibilitadas pela Inteligência Artificial Generativa (GenAI).

A oferta é do Centro de Competência Embrapi em Tecnologias Imersivas (AKCIT), sediado no Instituto de Informática (INF/UFG). As inscrições estão abertas até o dia 09 de dezembro e devem ser realizadas pelo site oficial do AKCIT.

O curso é 100% online e gratuito, com duração de 12 meses. É estruturado em quatro trilhas de aprendizagem, além de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), totalizando carga horária de 370 horas.

A pós-graduação lato sensu acontece na modalidade de educação à distância (EAD), com encontros síncronos, atividades online e prática aplicada em grupos multidisciplinares.

A expectativa é de que cada turma tenha 100 vagas, sendo que 90 delas serão destinadas às empresas (por indicação) e 10 serão públicas, preenchidas por meio de edital. A seleção, nesse caso, acontece por avaliação curricular.

Diante disso, a especialização tem um público-alvo: candidatos que tenham concluído ensino superior nas áreas de Ciências Exatas, Computação ou Engenharias, ou que tenham experiência comprovada de pelo menos dois anos em Técnicas de Programação.

O AKCIT deixa claro o que busca por meio do edital: acompanhar as rápidas transformações geradas pela GenAI, em uma nova onda de desenvolvimento marcada por ferramentas como ChatGPT, OpenAI, GitHub Copilot e Amazon Code Whisperer.

O objetivo, diante disso, é formar profissionais capazes de compreender, aplicar e avaliar criticamente o uso dessas tecnologias, elevando qualidade e inovação no setor.

O cronograma prevê que o curso aconteça do dia 23 de fevereiro de 2026 a 26 de fevereiro de 2027. Todos os detalhes podem ser conferidos no edital.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!