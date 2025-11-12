Cursos técnicos gratuitos e a distância em Inteligência Artificial, Serviços Jurídicos e Administração estão com inscrições abertas

Formações são oferecidas pelo IFNMG e podem ser feitas por pessoas de todo o país que buscam se qualificar profissionalmente

Gabriel Yuri Souto - 12 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Gemini)

O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG), em parceria com o Centro de Educação Aberta e a Distância (CEADi), está com inscrições abertas para cursos técnicos gratuitos nas áreas de Inteligência Artificial, Serviços Jurídicos e Administração.

As formações são oferecidas na modalidade EaD (ensino a distância), o que permite que pessoas de todo o país possam se inscrever e estudar de onde estiverem.

A seleção será feita por análise curricular, e a taxa de inscrição é de apenas R$ 10,00. O prazo segue até o dia 17 de novembro de 2025, pelo site www.ifnmg.edu.br.

Os cursos têm duração de um a um ano e meio, com polos presenciais em diversas cidades de Minas Gerais e estrutura completa de apoio virtual. Entre as opções disponíveis estão:

Administração (EaD, semipresencial, duração de 1 ano)

CEADi (Montes Claros) – 160 vagas

Montes Claros, Ibiaí e Salinas – 80 vagas cada

Araçuaí, Nova Porteirinha, Verdelândia, Januária, Riacho dos Machados e Serranópolis de Minas – 40 vagas cada

Inteligência Artificial (EaD, duração de 1,5 ano)

CEADi (Montes Claros) – 160 vagas

Arinos – 80 vagas

Outras cidades como Almenara, Itinga, Urucuia, Nanuque, Teófilo Otoni e Capelinha também oferecem 40 vagas cada

Serviços Jurídicos (EaD, semipresencial, duração de 1 ano)

CEADi (Montes Claros) – 120 vagas

O IFNMG destaca que a iniciativa busca ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica, formando novos técnicos qualificados para o mercado de trabalho e promovendo inclusão por meio da educação pública e gratuita.

