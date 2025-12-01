Cidade de 7 mil habitantes supera Curitiba e passa a ser apontada como a mais desenvolvida do Brasil

Isabella Valverde - 01 de dezembro de 2025

Quando se fala em cidade mais bem desenvolvida do Brasil, muitos pensam logo de cara em Curitiba. Porém, um município com pouco mais de 7 mil habitantes surpreendeu e conquistou esse título.

Com serviços de qualidade e cativando cada vez mais turistas, Águas de São Pedro, no interior de São Paulo, se destaca sendo o menor do estado em extensão territorial, mas, ao mesmo tempo, o mais desenvolvido da nação.

Distribuída em 3,612 km², a cidade pode ser considerada menor que condomínios de luxo, mas não se deixe enganar pelo tamanho modesto.

Segundo dados do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) 2025, com dados oficiais de 2023, o pequeno município brasileiro lidera o processo de desenvolvimento socioeconômico do país.

O estudo realizado pelo IFDM levou em conta os avanços na área da saúde, emprego, educação e renda de 5.550 municípios do país. Assim, Águas de São Pedro conquistou notas altas e virou destaque nacional.

Um detalhe curioso? Por sua dimensão reduzida, a cidade sai na frente das demais quando o assunto é investimento em mobilidade e manutenção da infraestrutura, chegando a ocupar a mesma posição em 2013, 2016, 2018 e 2021.

Águas de São Pedro ainda se destaca com a cobertura integral no ensino fundamental, índices de evasão próximos a zero, investimento na atenção básica de saúde, baixos índices de criminalidade, alta procura por imóveis e uma calmaria impressionante que contrapõe as metrópoles.

Além disso, a cidade também encanta visitantes com suas águas medicinais e relaxantes. É um passeio que vale a pena!

Confira a lista com os municípios mais desenvolvidos

1º lugar – Águas de São Pedro (SP);

2º lugar – São Caetano do Sul (SP);

3º lugar – Curitiba (PR);

4º lugar – Maringá (PR);

5º lugar – Americana (SP);

6º lugar – Toledo (PR);

7º lugar – Marechal Cândido Rondon (PR);

8º lugar – São José do Rio Preto (SP);

9º lugar – Francisco Beltrão (PR);

10º lugar – Idaiatuba (SP).

