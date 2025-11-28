Cidade supera São Paulo, Curitiba e Florianópolis se tornando a mais inteligente do Brasil

Com avanços em 5G, educação, saúde e gestão pública, cidade conquistou o topo do ranking nacional

Isabella Valverde - 28 de novembro de 2025

Vitória é a capital de Espírito Santo. (Foto: Reprodução)

Vitória acaba de alcançar um marco histórico ao ser reconhecida como a cidade mais inteligente do Brasil em 2025. A capital do Espírito Santo liderou o Ranking Connected Smart Cities (CSC) ao registrar 61,27 pontos e superar importantes centros urbanos como Florianópolis, Niterói, São Paulo e Curitiba.

O desempenho destacado colocou o município no primeiro lugar tanto na Região Sudeste quanto entre as cidades brasileiras com menos de 500 mil habitantes. Vitória também recebeu o prêmio “Banco do Brasil – Experiência do Cidadão”, reforçando a eficiência dos serviços oferecidos à população.

Tecnologia e conectividade no topo do ranking

Um dos principais diferenciais de Vitória foi a performance em telecomunicações. A cidade alcançou cobertura total de 5G nos domicílios, somando mais de 133 mil acessos à telefonia móvel e cerca de 39 mil acessos à internet para cada grupo de 100 mil habitantes. A infraestrutura digital robusta foi determinante para sua posição na liderança.

Educação e saúde de alta qualidade

No setor educacional, a capital ampliou o número de matrículas e investiu na expansão de escolas de tempo integral, o que contribuiu para melhores indicadores de aprendizagem. Já a saúde apresentou resultados expressivos, incluindo a marca de 701 médicos para cada 100 mil habitantes e 80% das unidades escolares conectadas à banda larga.

Gestão pública eficiente e impacto social

A administração municipal atribui parte desse avanço às medidas de ajuste fiscal iniciadas em 2021. A redução de cargos comissionados e o corte de benefícios ajudaram a direcionar recursos para áreas prioritárias.

Com isso, Vitória ampliou programas sociais, reduziu filas na saúde, avançou na alfabetização e registrou queda significativa nos índices de violência — com redução superior a 60% nos casos de feminicídio.

Vitória, portanto, consolida-se como referência nacional em inovação, qualidade de vida e gestão moderna, mostrando que planejamento contínuo pode transformar o cotidiano da população.

