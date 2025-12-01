Homens morrem após acidente entre carro e moto em Goiânia; câmera registrou colisão

Vítimas foram encontradas por socorristas com traumatismo craniano e em parada cardiorrespiratória

Augusto Araújo - 01 de dezembro de 2025

Câmera registrou colisão entre carro e moto em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Dois homens morreram após um grave acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na manhã desta segunda-feira (1º), no cruzamento da Avenida Resende com a Rua Itararé, no Setor São Francisco, em Goiânia.

Imagens de câmeras de segurança mostram que a colisão ocorreu quando a motorista do automóvel trafegava pela via pública.

Porém, enquanto passava pelo cruzamento, a motocicleta aparece subitamente, se chocando com o veículo, que não teve tempo para reagir. A sinalização de “Pare” no local estaria apagada.

Assim, testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros, que encontrou as duas vítimas, de 61 e 56 anos, inconscientes, com traumatismo craniano e em parada cardiorrespiratória.

Equipes de socorristas iniciaram manobras de reanimação ainda no local, mas os óbitos foram confirmados por médicos do resgate.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado em uma delegacia de Goiânia e deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).

