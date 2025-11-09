Motociclista morre após grave acidente no interior de Goiás; motorista do carro fugiu do local

Autoridades policiais foram acionadas após testemunhas perceberem a presença do automóvel aparentemente abandonado no local

Da Redação - 09 de novembro de 2025

Carro teria sido abandonado após acidente com motocicleta na GO-010. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã deste domingo (09) resultou na morte de um motociclista na GO-010, zona rural de Silvânia, região Central de Goiás.

Testemunhas teriam acionado o Batalhão de Polícia Militar Rodoviário (BPMRv) após perceberem a presença de um carro, aparentemente abandonado, na rodovia.

Ao chegar ao local, os policiais constataram que se tratava de um acidente de trânsito, envolvendo o automóvel e uma motocicleta.

O condutor do veículo menor foi encontrado sem vida às margens da pista, próximo à moto.

Já o motorista do carro não estava no local e teria fugido após o acidente.

Equipes da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para realizar os procedimentos periciais e a remoção do corpo.

As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

