Motociclista morre após grave acidente no interior de Goiás; motorista do carro fugiu do local
Autoridades policiais foram acionadas após testemunhas perceberem a presença do automóvel aparentemente abandonado no local
Um grave acidente de trânsito registrado na manhã deste domingo (09) resultou na morte de um motociclista na GO-010, zona rural de Silvânia, região Central de Goiás.
Testemunhas teriam acionado o Batalhão de Polícia Militar Rodoviário (BPMRv) após perceberem a presença de um carro, aparentemente abandonado, na rodovia.
Ao chegar ao local, os policiais constataram que se tratava de um acidente de trânsito, envolvendo o automóvel e uma motocicleta.
O condutor do veículo menor foi encontrado sem vida às margens da pista, próximo à moto.
Já o motorista do carro não estava no local e teria fugido após o acidente.
Equipes da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para realizar os procedimentos periciais e a remoção do corpo.
As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.
