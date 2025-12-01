Mais de 400 veículos vão a leilão em Goiás; saiba como participar

Ação será realizada de forma exclusivamente online e visitas podem ser feitas mediante agendamento prévio

Gabriella Pinheiro - 01 de dezembro de 2025

Palácio da Justiça de Goiás, em Goiânia. (Foto: Divulgação/TJGO)

Entre os dias 15 e 18 de dezembro, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) realizará um leilão com mais de 400 veículos em condições de circulação, além de sucatas aproveitáveis para peças e sucatas ferrosas.

A ação será realizada de forma exclusivamente online, por meio do site www.caiapoleiloes.com.br. Os interessados podem fazer a visita presencial entre os dias 08 e 12 de dezembro, das 9h às 11h e das 14h às 16h, mediante agendamento prévio pelo telefone (62) 99957-2257.

De acordo com o órgão, os valores arrecadados serão destinados conforme a determinação de cada processo judicial. Em alguns casos, os recursos serão encaminhados para fundos específicos.

Em outros, os valores serão depositados em contas judiciais vinculadas, especialmente nas situações de alienação antecipada, conforme previsto na legislação vigente.

Tanto o endereço dos pátios quanto o edital completo podem ser acessados na plataforma.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!.