Rio Vermelho amplia vantagens para o consumidor durante o Dezembro da Economia

Ação destaca desde o hortifruti fresco até a linha completa de bebidas e carnes para abastecer sem pesar no bolso

Gabriella Licia - 01 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação)

Com a chegada de dezembro, cresce a busca por abastecimento inteligente para as festas de fim de ano. Em Anápolis, o Rio Vermelho Atacadista lança o Dezembro da Economia, uma ação pensada para quem deseja celebrar sem comprometer o orçamento.

As duas grandes unidades, no Maracanã e no Parque das Nações, reforçam o atendimento com variedade ampliada, preços competitivos e estrutura de atacarejo para facilitar a vida de quem compra muito ou pouco.

O mês começa com destaque para a diversidade de produtos disponíveis nas lojas. O hortifruti chega diariamente com frutas, verduras e legumes selecionados. A sessão de laticínios reúne queijos, iogurtes, creme de leite, manteigas e opções variadas para ceias caseiras ou produções maiores.

Entre os corredores, é possível encontrar desde itens básicos até linhas especiais de panificados, mercearia, congelados e produtos sólidos para reposição do dia a dia.

Para quem planeja as comemorações, a seção de bebidas merece atenção. O Rio Vermelho é reconhecido pela variedade: cervejas de todos os estilos, refrigerantes, sucos, destilados, espumantes, vinhos nacionais e importados.

Outro facilitador para este fim de ano é o Clube de Vantagens do Rio Vermelho, além do aplicativo próprio da rede, que também concentra ofertas, listas, navegação por setores e informações das lojas, ajudando o cliente a economizar tempo e dinheiro.