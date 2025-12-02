A evolução de GTA: como a franquia moldou gerações e o que esperar de GTA 6

De um jogo 2D experimental a um fenômeno cultural global, Grand Theft Auto moldou o jeito como histórias são contadas nos videogames e influenciou profundamente o mercado

Jordana Viana -
(Foto: Elvis Diovany/Divulgação)

Da visão aérea simples de 1997 aos mundos hiper-realistas da atualidade, Grand Theft Auto se consolidou como uma das franquias mais influentes e revolucionárias dos videogames.

Em quase três décadas, GTA atravessou gerações, provocou debates, criou tendências e ajudou a redefinir o conceito moderno de “mundo aberto”. Agora, com GTA 6 confirmado, cresce a expectativa global pelo capítulo mais ambicioso da série.

Onde tudo começou: o caos nasceu de um bug

O primeiro GTA, lançado pelo estúdio DMA Design em 1997, tinha uma estrutura bem diferente da que se conhece hoje: visão superior, gráficos simples e missões diretas. Mas foi um bug — policiais agressivos demais — que se tornou o elemento central do jogo.

Grand Theft Auto: Primeiro jogo da franquia. (Foto: Captura/Youtube)

Em vez de corrigir o problema, os desenvolvedores o transformaram em característica: o caos virou marca registrada da série e ajudou a moldar sua identidade.

Ainda assim, o jogo não passou despercebido por polêmicas. Críticas sobre suposta influência na criminalidade acabaram impulsionando a curiosidade popular e ampliando sua visibilidade global.

A virada histórica: GTA III e o nascimento do mundo aberto moderno

Em 2001, GTA III marcou uma revolução. A Rockstar elevou o patamar técnico e criativo dos videogames ao apresentar um ambiente 3D totalmente livre para exploração.

Grand Theft Auto III (Foto: Reprodução)

Carros, pedestres, rádios, sons urbanos: tudo colaborava para criar uma imersão inédita à época. Mesmo com um protagonista silencioso, o jogo impactou profundamente a indústria e inaugurou a era moderna dos mundos abertos.

Vice City e San Andreas: cultura, música e impacto social

A sequência GTA: Vice City (2002) mergulhou nos anos 80 com estética neon, trilha sonora marcante e um protagonista carismático, Tommy Vercetti.

O jogo elevou ainda mais o apelo cultural da franquia. Rádios icônicas, carros esportivos e uma atmosfera inspirada em Miami Vice se tornaram símbolos da época.

Grand Theft Auto Vice City (Foto: Reprodução)

San Andreas (2004) ampliou os limites conhecidos até então. Com três cidades gigantescas, temas sociais como racismo, gangues e desigualdade, e uma narrativa profunda, o título virou febre, especialmente no Brasil, onde dominou lan houses e marcou gerações de jogadores.

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (Foto: Divulgação/Steam)

Os códigos de jetpack, vida infinita e bicicletas voadoras se tornaram parte da memória afetiva dos anos 2000.

GTA IV e GTA V: maturidade, inovação e recordes

Com GTA IV (2008), a franquia adotou um tom mais cinematográfico ao acompanhar o imigrante Niko Bellic e sua busca pelo “sonho americano”. O motor gráfico RAGE trouxe avanços de física e expressões faciais, reforçando o realismo.

Grand Theft Auto IV (Foto: Rockstar Games)

Mas foi GTA V (2013) que se transformou em marco definitivo. O jogo apresentou três protagonistas, um mapa extenso e um mundo detalhado. A chegada de GTA Online redefiniu o futuro da série, criou uma comunidade ativa por mais de 10 anos e rendeu bilhões de dólares à Rockstar.

Grand Theft Auto V (Foto: Rockstar Games)

Com mais de 200 milhões de cópias vendidas, GTA V é hoje o segundo jogo mais vendido da história.

O que esperar de GTA 6: o capítulo mais ambicioso da franquia

Mais de uma década após o último título principal, a expectativa para GTA 6 é histórica. Confirmado oficialmente, o jogo deve levar os jogadores de volta a Vice City — agora em uma versão muito maior, mais realista e com novos sistemas dinâmicos.

Jason e Lúcia, Protagonistas de GTA VI (Foto: Rockstar Games)

Entre os destaques conhecidos até agora:

  • Protagonista feminina pela primeira vez: Lucia, tornando-se a primeira mulher jogável da linha principal.

  • Mapa ampliado e detalhado: Vice City repaginada com áreas urbanas, rurais e costeiras em escala inédita.

  • Sistemas dinâmicos: economia variável, comportamento de NPCs mais realista e eventos que mudam dependendo das ações do jogador.

  • Lançamento previsto: rumores apontam para 19 de novembro de 2026, após adiamento.

A Rockstar descreve o projeto como o mais ambicioso de sua história, com foco em narrativa, detalhes visuais e liberdade de jogo. A expectativa é de que o título inaugure uma nova geração de mundo aberto e estabeleça novos padrões na indústria.

Um legado impossível de ignorar

De um jogo 2D experimental a um fenômeno cultural global, Grand Theft Auto moldou o jeito como histórias são contadas nos videogames e influenciou profundamente o mercado.

Animações mais realistas e eventos em tempo real prometem expandir a experiência dos jogadores. (Foto: Rockstar Games)

Sua evolução reflete não apenas avanços tecnológicos, mas também mudanças sociais, culturais e narrativas ao longo dos anos.

Com a chegada de GTA 6, uma nova era se aproxima — e a franquia promete continuar fazendo história.

Jordana Viana

Formada em Jornalismo pela Universidade Federal de Goiás, atua como Social Media no Portal 6, em Goiânia. Produz conteúdos para o YouTube e matérias voltadas ao entretenimento, curiosidades, mundo dos videogames, cinema e cultura pop, sempre com olhar atento às tendências e aos temas que movimentam o cotidiano digital.

