Anápolis terá exposição gratuita de carros antigos e programação especial para o Natal; confira

Além da exposição, programação passeio no Trenzinho da Alegria para crianças e famílias

Gabriella Pinheiro -
Imagem ilustrativa de exposição de carros antigos. (Foto: Divulgação)

Entre os dias 04, 05 e 06 de dezembro, os amantes de comemorações natalinas poderão aproveitar uma programação especial voltada para a data, incluindo exposição de carros antigos.

A ação acontecerá no Ginásio do Sesi Jundiaí, em parceria com a Prefeitura de Anápolis, e contará com entrada gratuita, atrações culturais, opções de compras e atividades para a família.

O funcionamento do espaço é das 14h às 21h tanto na quinta quanto na sexta. Já no sábado (06), o horário será das 09h às 21h.

Durante o evento, os visitantes poderão adquirir artigos natalinos, itens de moda, acessórios, calçados e ainda aproveitar a praça de alimentação.

Além disso, haverá ainda uma abertura oficial com música ao vivo na quinta-feira, às 19h; Bingo do Noel na sexta-feira, também às 19h; e, no sábado, a chegada do Papai Noel às 09h30.

A programação ainda virá acompanhada de exposição de carros antigos e passeio gratuito no Trenzinho da Alegria para crianças e famílias.

