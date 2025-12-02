Aos 101 anos, idosa revela o segredo para viver mais e se manter em forma

Após superar guerra, câncer e Covid-19, ela conta o que realmente a manteve de pé por mais de um século

Isabella Valverde - 02 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram/@inaxi.lasa)

A história de Iñaxi Lasa, hoje com 101 anos, é daquelas que desafiam qualquer previsão e mais parece ter vindo das grandes telonas de cinema. Sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, enfrentou um câncer de mama, passou por duas fraturas no quadril, cirurgias nos olhos e ainda resistiu a uma internação por Covid-19.

Mesmo com tantos obstáculos, ela segue ativa, saudável e mais inspiradora do que nunca — a ponto de conquistar mais de 130 mil seguidores que a conhecem como a “Vovó maromba”.

Iñaxi só começou a frequentar a academia aos 94 anos, mas garante que sempre teve uma vida movimentada. Em entrevista ao jornal Daily Star, ela contou que tudo começou por acaso: a cuidadora sofreu uma lesão e deixou seu cartão de academia com a idosa, que resolveu experimentar. Desde então, ela nunca mais abandonou os treinos — normalmente acompanhada do filho, Iñaki, de 63 anos.

A rotina que a mantém forte aos 101 anos

Além dos exercícios, Iñaxi segue uma alimentação simples e disciplinada. Ela evita farinha e açúcar, prioriza legumes, vegetais e carnes brancas e revela que o azeite de oliva é um dos ingredientes essenciais da sua longevidade. “Ser ativo é o melhor, mas a dieta também é importante”, afirma.

Fama sem glamour — mas com propósito

Mesmo com o sucesso nas redes sociais, a idosa garante que tudo começou como brincadeira. “Entramos nas redes como um joguinho. A gente se divertia sem esperar que alguém se importasse”, conta.

O que era passatempo virou missão: inspirar outras pessoas mais velhas a se manterem ativas e dar visibilidade a uma comunidade que, segundo ela, ainda enfrenta muitos desafios.

O segredo de Iñaxi combina disciplina, leveza e força de vontade — uma receita simples, mas poderosa, para quem busca viver mais e viver bem.

