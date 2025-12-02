Como acabar com a umidade da parede de forma simples e sem precisar gastar com obra

Com um produto específico e alguns passos simples, ele mostrou como eliminar uma dor de cabeça comum e bem antiga para donos de lares

Magno Oliver - 02 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Aquisefazoficial)

Problema de umidade na parede é um transtorno na vida adulta que muita gente acaba passando por conta de diversos fatores. Com uma moradia pouco preparada para enfrentar isso, os problemas surgem cedo e a dor de cabeça parece não ter fim.

E foi aí que um vídeo no YouTube viralizou ao mostrar um truque prático e barato para eliminar a umidade das paredes, principalmente em períodos chuvosos.

O tutorial é ensinado por ninguém menos que um pedreiro experiente no assunto, que ensina o passo a passo de forma direta e sem necessidade de grandes reformas.

No vídeo, ele explica que o primeiro passo é raspar toda a área afetada até que a parede fique bem sólida. Segundo o profissional, essa parte é essencial para remover as camadas comprometidas pela umidade e garantir a aderência dos produtos que serão aplicados em seguida.

Depois da raspagem, o pedreiro recomenda o uso de um produto chamado fundo preparador, que ajuda a selar a parede e impedir que a umidade volte a aparecer. O produto é encontrado facilmente em lojas de materiais de construção e pode ser aplicado com pincel pequeno ou um rolo.

Para situações mais graves em que o esfarelamento atinge o tijolo, ele indica um reforço: o Endure Slim, da marca Argaplan, um produto específico para endurecer e restaurar paredes muito danificadas. Segundo o profissional, o resultado é imediato e o acabamento fica firme e resistente.

A técnica vem sendo elogiada por internautas por unir simplicidade e eficácia. Sem necessidade de obra, o método apresentado mostra que com orientação correta e produtos acessíveis, é possível resolver problemas comuns da casa com economia e praticidade.

Confira o tutorial completo:

