Osego retoma parte dos atendimentos após um ano de reformas; confira quais

Unidade de saúde no bairro Jundiaí volta a receber pacientes que haviam sido realocados para outros locais

Natália Sezil - 26 de agosto de 2025

Unidade de Saúde Dr Ilion Fleury Junior, no bairro Jundiaí, abriga o Programa Municipal de HIV, Aids e Hepatites Virais de Anápolis. (Foto: Lucas Tavares)

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Ilion Fleury Junior (Osego), localizada no Jundiaí, em Anápolis retornou parcialmente os atendimentos.

O local havia entrado em reforma em agosto de 2024, período em que os pacientes começaram a ser direcionados a outras unidades, como a UBS Vila União.

Segundo a Prefeitura de Anápolis, pacientes que estiverem em busca de alguns serviços específicos poderão voltar a procurar a Osego.

O comunicado é válido para os atendimentos que estavam realocados na Maternidade Dr. Adalberto e no Serviço Ambulatorial Especializado (SAE). Com isso, espera-se que a unidade volte a tratar casos de ISTs, hanseníase e tuberculose.

Moradores que buscam vacinação continuarão sendo direcionados a outras UBS.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!