Homem é esfaqueado e apedrejado após desentendimento no Jardim Primavera, em Goiânia

Vítima chegou a correr para dentro do imóvel, mas foi alcançada por suspeito

Gabriella Pinheiro - 02 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Um homem, de 30 anos, precisou ser encaminhado às pressas ao Hospital de Urgências (Hugol), em Goiânia, após ser esfaqueado e apedrejado por um jovem, de 25 anos. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (1º), no Jardim Primavera, na capital.

Por volta das 22h, uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada e se deslocou até o endereço. No local, os policiais foram informados de que a vítima já havia sido levada para atendimento médico e que o suposto autor teria fugido a pé.

Diante das informações, iniciou-se uma força-tarefa em busca do suspeito. Ele foi encontrado nas proximidades do Setor Fonte das Águas, com sangue nas roupas. Ao ser abordado, retirou a faca que estava na cintura, a jogou no chão e confessou o crime.

Inicialmente, a informação repassada por testemunhas era de que o ataque teria ocorrido porque a vítima supostamente havia mexido com a companheira do agressor. No entanto, após ser localizado, o próprio suspeito apresentou outra versão.

Questionado, o jovem afirmou que o filho dele estava brincando em frente à residência, próximo a uma praça, quando um homem pilotando uma moto teria atravessado o local de forma imprudente, quase atropelando as crianças. Ao retornar para a via, o motociclista teria passado novamente perto do menino e o acertado com o guidão.

Revoltado, ele foi até a casa da vítima e arremessou uma pedra na cabeça do homem. A vítima correu para dentro do imóvel, mas foi perseguida pelo suspeito. Já no interior da residência, o agressor viu uma faca sobre a mesa e a utilizou para feri-lo na região do tórax.

Após a confissão e com vestígios de sangue evidentes, os policiais deram voz de prisão ao jovem. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes, passou por exames no Instituto Médico Legal (IML) e ficou à disposição da autoridade policial.

