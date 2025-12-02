Peixes baratos e ricos em ômega-3 para incluir na dieta

Opções econômicas, nutritivas e cheias de benefícios para substituir o salmão no dia a dia

Isabella Valverde - 02 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Canal Rainha do Achado)

Se a ideia é manter uma alimentação rica em ômega-3 sem pesar no orçamento, saiba que existem peixes acessíveis que entregam quase os mesmos benefícios do famoso salmão. Embora ele seja o mais lembrado quando o assunto é gordura boa, outras espécies oferecem excelente valor nutricional, são fáceis de encontrar e cabem tranquilamente na rotina alimentar da maioria dos brasileiros.

O ômega-3 tem papel fundamental na saúde cardiovascular, no bom funcionamento do cérebro e no combate às inflamações. Por isso, incluir peixes ricos nesse nutriente é uma estratégia inteligente para quem busca equilíbrio, prevenção e mais qualidade de vida.

Entre as alternativas mais vantajosas estão a sardinha e a pescadinha, duas opções saborosas, versáteis e com preço muito mais amigável.

Sardinha: nutritiva, acessível e poderosa

Considerada um dos peixes mais completos em termos de custo-benefício, a sardinha é naturalmente rica em ômega-3, cálcio, vitamina D e vitaminas do complexo B. Tanto fresca quanto em lata, ela oferece praticamente os mesmos benefícios cardiovasculares e anti-inflamatórios atribuídos ao salmão — mas com um preço muito menor.

Além de contribuir para a saúde dos ossos, do coração e do cérebro, a sardinha é uma excelente fonte de proteína magra, tornando-se uma escolha estratégica para quem deseja economizar sem abrir mão de qualidade nutricional.

Pescadinha: leve, versátil e cheia de nutrientes

Outra opção que merece espaço no prato é a pescadinha. De sabor leve e carne macia, ela se adapta a diversos preparos e se destaca pelo ótimo custo, mesmo em períodos de maior procura.

Rica em proteínas de alta qualidade, vitaminas do complexo B e minerais como selênio e fósforo, ela ajuda na manutenção da massa muscular, fortalece o sistema imunológico e apoia o bom funcionamento do metabolismo.

Assim como a sardinha, a pescadinha também contém quantidades significativas de ômega-3, contribuindo para a proteção cardiovascular e tornando-se uma alternativa prática para quem deseja uma alimentação mais equilibrada.

Incluir esses peixes na rotina é uma forma simples e econômica de cuidar da saúde sem abrir mão do sabor — e sem depender do salmão para obter todos os benefícios do ômega-3.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!